中華電信、智邦、NTT展示跨國IOWN全光算力網路 應用在AI智慧城市

圖左至右分別為鈺登科技總經理劉明壽、台灣恩悌悌系統執行長廖宇、中華電信董事長簡志誠、立法委員陳亭妃、行政院政務委員吳誠文、副總統蕭美琴、台南市市長黃偉哲、國發會副主委詹方冠、數發部次長楊佳玲、台南市副市長趙卿惠、國研院院長蔡宏營。（中華電信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今（28）日在台南舉辦「AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」活動，中華電信展示與臺灣國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、智邦科技/鈺登科技、日本 NTT與台灣恩悌悌系統共同合作、運用「創新全光與無線網路」（Innovative Optical and Wireless Network, IOWN）中「全光網路」（All-Photonics Network, APN）與光電融合技術於運算領域、進而實現低功耗的「IOWN 光運算」應用案例，展現臺日合作全光網路發展主權AI新亮點。

中華電信董事長簡志誠表示，此次所呈現的跨國連線、AI即時翻譯、智慧醫療與智慧交通等創新應用情境，突破距離及巨量資料即時送收之挑戰，作為次世代通訊與應用發展的示範案例，亦為產官學研各界提供具體的交流與合作參考，未來將持續透過國際合作與產官學研交流，探索5G/6G、全光網路與分散式算力整合於智慧政府、智慧企業與智慧生活等應用情境的可行方向，並以穩健務實的步伐，朝向「距離不是限制，光速連結未來」的發展願景前行。

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國科會以國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國網中心）之國網雲端算力中心為核心，串聯臺南南科、沙崙、臺中及新竹等全光網路節點，並與中華電信全區全光網路及AI資料中心進行整合；再透過臺日全光網路，與日本AI資料中心進行互連合作。中華電信指出，未來將進一步推動此項合作，逐步建構臺灣下一代全光算力網路，發展多元創新應用，後續期望攜手擴展國際市場。

在全光算力應用方面，中華電信攜手國科會國網中心、智邦／鈺登科技，以及日本NTT、富士通與NOKIA等關鍵夥伴，示範中華電信、國科會國網中心與日本NTT的各地算力中心，於跨區域、跨國環境下進行算力即時協作與高速遠端韌性備援的應用情境。其中國網中心南科與沙崙兩處算力中心部署國產化智邦/鈺登科技光波長交換設備（OWS，Optical Wavelength Switch）、分散式AIDC基礎設備（CDI，Composable Disaggregated Infrastructure）及全光網路終端設備（APN‑T，APN-Transceiver）。值得注意的是，智邦/鈺登APN‑T已完成於中華電信全光網路與 NOKIA APN‑T之設備互通驗證，呈現在地產業生態系於全光網路關鍵技術上的研發成果與發展潛力。

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