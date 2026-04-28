加快外送外帶取餐速度 摩斯漢堡導入自助取餐櫃

摩斯漢堡已在門市全新規畫外賣餐車行動POS系統、叫號機制及自助取餐櫃，提升外帶流程效率與顧客取餐速度。（摩斯漢堡提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕為加快外送、外帶訂單取餐速度，摩斯漢堡已在門市全新規畫外賣餐車行動POS系統、叫號機制及自助取餐櫃，提升外帶流程效率與顧客取餐速度。

摩斯漢堡表示，未來也規劃推出摩斯自動販賣機，讓消費者可隨時隨地購買精選商品，進一步拓展銷售場景，預計2026年底前逐步導入。

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摩斯漢堡表示，2012年摩斯在速食業首創訂餐系統MOS Order App，逐步建構完整的數位服務生態；2015年因應消費型態轉變，成立摩斯網路商城，整合線上與線下通路。

2016年推出速食業首台MIT自助點餐機（Kiosk），並持續優化支付體驗，從一代卡升級至二代卡，全面支援信用卡、悠遊卡、LINE Pay、街口支付等多元付款方式，大幅提升消費便利性。

在門市服務方面，2020年推出「座位點餐服務」，減少顧客排隊與移動的不便；同時推出「MOS跨店取」功能，滿足消費者彈性取餐需求。

為因應快速取餐趨勢，持續推廣MOS Order App預訂與即時取餐服務，並於全台209間門市導入Kiosk設備，有效降低櫃檯壓力，提升點餐效率，優化顧客快速點餐體驗。

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