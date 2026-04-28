LEXUS ES豪華房車第8代大改款177萬起搶市 預接單已達千輛

和泰（2207）汽車今天發表全新的LEXUS ES第8代大改款。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車今天發表全新的LEXUS ES第8代大改款，首度導入純電車型ES 500e，與ES 300h油電車型同步搶市，入門的ES 300h豪華版建議售價177萬元起，搶攻豪華中大型房車市場，預估全新的LEXUS ES年銷量將挑戰3000輛目標。

全新的LEXUS ES提供ES 300h豪華版和頂級版油電車型，建議售價分別為177萬元和197萬元，較預售價便宜3萬元；ES 500e 頂級版和旗艦版純電車型，建議售價分別為205萬和250萬元，較預售價便宜5萬元。

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和泰汽車總經理蘇純興表示，目前全球面臨高油價難題，油電車相當搶手，不論是TOYOTA或LEXUS品牌，油電車都很缺，新導入的LEXUS ES預接單已達1000輛，有高達9成為油電車款，直言現在下訂至少要等上3~4個月才能交車。

全新 ES融合LEXUS次世代設計語彙與電動化思維，從車身比例、空間機能到座艙鋪陳進行整體優化。外觀汲取 LF-ZC 概念車靈感，透過Spindle Body紡錘車體、雙箭型頭燈與LEXUS字樣貫穿式尾燈設計，形塑簡潔而具辨識度的視覺風格；車身尺碼與軸距同步放大，使後座空間、上下車便利性與行李廂實用性全面提升。

內裝座艙延續 Tazuna 全環繞駕駛概念，導入14吋多功能資訊整合螢幕與12.3吋全數位儀表板，並結合Hidden Switch感應式隱藏按鈕設計，使操作直覺與空間感取得絕佳平衡。

動力方面，ES 300h搭載全新2.0升油電複合動力系統，具備197 PS綜效馬力與最高25.8 km/L平均油耗表現；ES 500e純電豪華房車，搭載 DIRECT4 AWD 電子式四輪傳動系統，結合優化的前後 e-Axle電子傳動軸配置，可達342 PS最大馬力、5.5秒零百加速與505公里續航里程。

全車系並標配LEXUS Safety System+ 4.0 智動駕駛輔助系統，透過雷達與鏡頭性能全面提升，強化偵測範圍與危險預判能力；車輛亦搭載LEXUS LINK+智能聯網功能，整合遠端車輛控制、空調預設與充電管理等日常使用情境，全面提升用車便利性。

針對純電車型 ES 500e，規劃「一年隨插即充無限暢充活動」，為車主串聯全台超過1,800 站充電據點，涵蓋超過7,000 支AC與DC充電槍，並以高達70%的快充覆蓋率，大幅提升補電便利性，讓日常通勤與長途旅程的充電需求更加無憂。

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