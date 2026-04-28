2奈米洩密被重判10年！ 陳力銘深感悔悟：因雙重壓力鑄成大錯

陳力銘被判刑10年。（資料照）

〔記者翁靖祐／台北報導〕台積電離職工程師陳力銘轉職東京威力公司後，涉嫌勾結台積電工程師吳秉駿、戈一平、陳韋傑，洩漏台積電2奈米相關技術機密。智慧財產及商業法院日前審結，合議庭重申此舉危及國家經濟安全，判處陳力銘有期徒刑10年。陳力銘的委任律師楊哲瑋、周聖諺於今（28）日代其發布正式聲明，除了表達深切悔意，也揭露陳男係因家庭醫療照護與經濟壓力的雙重負荷，才在思慮不周下鑄成大錯。

聲明中指出，陳力銘自案發以來，對於行為造成原任職公司及國家產業安全的負面影響感到深切悔悟。在偵查及審理過程中，陳男多次透過律師轉交親筆悔過書，向台積電公司、昔日同仁及家屬表達歉意。陳男也透過律師呼籲，希望外界將批評回歸於其個人身上，不應讓身邊親友因其個人錯誤承受額外傷害。

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關於犯案動機，律師說明，陳力銘當時面臨沉重的家庭醫療照護需求與經濟壓力，在極度焦慮下思慮偏頗，才做出錯誤判斷。律師強調，雖然任何壓力都不應成為違法行為的藉口，但仍感謝台積電公司在釐清相關事實後，願意接納陳男傳達的悔意。

針對外界質疑，聲明特別澄清，陳力銘並無如傳聞中與境外資金勾結，亦無蓄意危害我國半導體產業之情事。律師表示，「在不同的人生處境下，每個人都可能做出錯誤判斷」，認為正視錯誤並盡力彌補的決心，應比錯誤本身更值得被看見。聲明中也流露對判決結果的遺憾，認為當事人改過自新的決心，似乎未能充分反映在目前的量刑中。

最後，陳力銘透過聲明表示，陳力銘深知錯誤無法僅以一紙聲明抵銷，故未來將以自身經驗作為半導體產業的負面教材，以此警惕科技從業人員切勿重蹈覆轍，避免再出現下一個「陳力銘」。

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