這國櫻桃70％攻佔3國高端市場 台灣入列！

澳洲塔斯馬尼亞島鞏固其作為全球櫻桃產區中最具活力產區的地位。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲南端的塔斯馬尼亞（Tasmania）鞏固其作為全球櫻桃產區中最具活力產區的地位，亞洲仍然是真正的成長引擎，繼續攻佔最大的出口額。香港、台灣、中國和越南合計占出口總額的70%以上。

塔斯馬尼亞2025/26櫻桃產季的業績為該行業樹立了新的標竿。根據塔斯馬尼亞果農協會發布的數據顯示，該島的櫻桃出口額接近5000萬美元。

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這項成就不僅代表著經濟成長，也清楚地表了當地櫻桃供應鏈日益增強的國際競爭力。本季共有超過2740噸櫻桃出口到國際市場，較上年增加31%。雖然這一數字略低於歷史最高水平，但平均價格的上漲彌補了數量上的不足。

正是數量和價值創造平衡，使得塔斯馬尼亞的出口收入創下新紀錄，鞏固其櫻桃的高端市場地位。

在亞洲市場中，香港表現突出，重新奪回塔斯馬尼亞櫻桃的主要出口目的地地位。過去一年，香港與中國的貿易額成長168% ，也印證這一成長勢頭，反映強勁的需求和有效的商業策略。

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