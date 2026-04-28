二親等內車籍或居所與身障者同戶籍 免徵牌照稅

財政部核釋，身障者二親等以內親屬所有，其住居所地址與身障者戶籍地相同且供身障者使用的車輛，可申請免徵牌照稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今天（28日）發布解釋令，自今年1月30日起，持有身心障礙手冊或證明的身心障礙者，因身心障礙情況致無駕駛執照，其二親等以內親屬所有，於公路監理資訊系統登載的住居所地址與該身障者戶籍地相同，供該身障者使用的車輛，該住居所地址視為車籍地，可依「使用牌照稅法」有關車籍地與身障者戶籍地相同車輛的規定，申請免徵使用牌照稅。

財政部說明，今年1月28日修正公布「使用牌照稅法」第7條第1項第8款後段規定，增訂因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其二親等以內親屬所有且車籍地與該身障者戶籍地相同，供該身障者使用的車輛，每一身障者以1輛為限，免徵使用牌照稅，即二親等內車籍與身障者同戶籍免牌照稅。

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財政部表示，車籍地身障車免稅規定修正公布後，部分民眾反映，車輛車籍地原則應與車主戶籍地一致的車輛監理實務，影響申請適用免徵牌照稅的權益。經財政部與交通部會商，考量依交通法令規定，車輛所有人除戶籍地址外，另基於生活需要，得以實際居住地另行申請登記「住居所地址」，若身障者二親等以內親屬所有車輛登記的「住居所地址」與該身障者戶籍地相同，應可判定有共同生活並將所有車輛供身障者使用，符合上述立法意旨，因此核釋該等車輛車主得申請免徵牌照稅。

舉例說明，甲君為身障者，因身心障礙情況致無駕駛執照，平日由不同戶籍的二親等以內親屬乙君（子女），駕駛所有車輛（A車）接送甲，提供行的需求，公路監理資訊系統A車登載的住居所地址與甲戶籍地相同，則乙得依解釋令規定申請免徵A車使用牌照稅。財政部呼籲，符合上述解釋令規定車輛的車主，向車籍所在地地方稅稽徵機關提出申請。

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