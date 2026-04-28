台股二度挑戰4萬失利翻黑 台幣貶回31.5字頭 觀望Fed決策

台幣貶回31.538元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股二度挑戰4萬點關卡未果，市場追價意願轉趨謹慎，尾盤翻黑下跌近百點；新台幣兌美元匯率亦在外資匯出壓力下走弱，盤中一度重貶逾1角，終場收在31.518元、貶值5.1分，成交量26.395億美元。

台股今日終場下跌94.9點，收在39521.73點，三大法人合計賣超341.02億元，其中外資持續站在賣方，單日賣超392.98億元。

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在外資資金流出與美元走強下，新台幣今早以31.49元開出，盤中最低觸及31.586元、重貶1.19角，尾盤貶幅收斂，終場仍守住31.5字頭。

匯銀人士指出，儘管外資已連兩日賣超，但新台幣目前仍維持在31.3至31.7元區間震盪，尚未出現明確反轉訊號。市場聚焦聯準會後續政策動向，以及對中東局勢與通膨的最新評估，同時關注主席鮑爾任內最後一次會議談話以及動向。若Fed立場偏鷹，美元可望續獲支撐，亞幣恐延續承壓格局。

但觀察過去台幣走勢，往往受到外資動向影響更大，目前尚難判斷外資賣超屬於短線調節，或是階段性獲利了結所帶動的匯出潮。

另一方面，日本央行今日維持利率不變，但部分委員釋出支持升息至1%的訊號，一度推升日圓強升、升破159價位，隨後因美元走強而回落。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.34%，主要亞幣普遍走貶，其中韓元與新加坡幣貶值約0.2%，日圓貶0.19%、人民幣貶0.18%、新台幣貶0.16%，相較之下台幣表現仍相對穩定。

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