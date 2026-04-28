昇達科：第2季會有更滿意的數字 全年季季高

圖右為昇達科董事長陳淑敏，左為總經理吳東義。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕昇達科今舉行法說會，董事長陳淑敏指出，在客戶訂單帶動下，目前訂單能見度可以看到未來二到三個季度，預期「第二季會有更滿意的數字」，全年季季高、可望是高成長數字。

昇達科第一季合併營收達10.2億元，年成長65%，創單季歷史新高，第一季毛利率提升至58%，高於去年同期的50.6%，稅後淨利為2.53億元，年成長77%，EPS 3.68元。市場法人指出，第二季在產品組合帶動下，單季毛利率可望逾60%，獲利可望挑戰單季新高。

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總經理吳東義指出，主要客戶在火箭運載問題已獲解除，預期今年發射八百到一千顆衛星，明年發射數量會更多，而未來還有三千多顆未發射，且已與客戶合作開發下一代寬頻高速衛星，預期2028年發射，預期未來二到三年訂單無虞。

昇達科低軌衛星營收佔總營收80%，目前4個低軌衛星客戶佔營收比98%，其中，二大客戶佔低軌衛星營收比88%，吳東義說，除二大低軌衛星客戶外，中小型低軌衛星客戶快速成長，中小型低軌衛星客戶去年營收年增50%，今年可望在新增客戶下，營收年增超越100%。

吳東義指出，第一季低軌衛星營收中，天上衛星產品佔比達80%，而衛星間光鏈路通訊OISL 去年第四季出貨，佔第一季營收比25%，今年出貨會明顯增加。

吳東義說，昇達科長期競爭優勢有七項，分別為產業趨勢、優質客戶、毫米波技術、精密製程、飛行履歷、客製化產品、關鍵供應鏈。

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