精測Q1賺超過1個股本 每股獲利10.43元創新高

測試介面廠精測（6510）今日召開董事會，通過2026年第一季營運成果報告。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠精測（6510）今日召開董事會，通過2026年第一季營運成果報告，受惠高效能運算（HPC）測試介面訂單動能強勁，帶動公司單季營收13.57億元，季增13.5 %、年成長17.8 %；毛利率為56.8 %，季增0.8 個百分點、年增3個百分點；稅後淨利3.42 億元，賺超過1個股本，季增20％、年提升54.6%；每股稅後盈餘10.43元，營收及獲利皆創單季歷史新高。

精測表示，首季業績受惠於全球人工智慧（AI）應用浪潮推升，高效能運算（HPC）訂單挹注，且整組探針卡營收占比近 3 成，為業績成長的關鍵引擎，第一季營收及獲利均交出單季新高的亮麗成績，也讓公司在傳統淡季下呈現淡季不淡的營運表現。

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隨著主要雲端服務業者持續擴大 AI 基礎建設投資規模，以及終端市場對 AI 晶片測試需求的穩健增長，精測董事會今特別審議通過新建三廠預算追加計畫，新建工程金額提升至新台幣 25.06 億元，加計土地及設備款總投資金額預計將達新台幣40.87 億元，未來將視客戶需求逐步增加資本支出，以提升產能調度的靈活性，確保公司在 AI 應用浪潮中保持競爭優勢，創造長期穩定的營運績效。

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