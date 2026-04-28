昇達科第1季獲利年增77％ EPS 3.68元

圖右為昇達科董事長陳淑敏，左為總經理吳東義。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕昇達科（3491）受惠全球低軌衛星（LEO）相關通訊產品出貨持續成長，以及產品組合優化帶動，第一季合併營收達10.2億元，年成長65%，續創單季歷史新高，第一季毛利率提升至58%，高於去年同期的50.6%，稅後淨利為2.53億元，年成長77%，EPS 3.68元。

市場法人指出，昇達科在手訂單看到未來二到三季度，預期今年營運表現季季高。

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昇達科受惠低軌衛星高頻通訊需求持續升溫，第一季來自低軌衛星通訊產品營收，較前一季成長40%，較去年同期成長131%，相關營收比重亦由去年初的57%提升至80%，值得注意的是，被視為新世代低軌衛星系統提升資料傳輸效率、強化全球覆蓋能力的重要關鍵技術的光星間鏈路（OISL），昇達科相關組件自去年11月出貨後，今年將進入量產。

昇達科表示，三月參與在美國華盛頓舉行之「Satellite 2026」大會，展出新一代低軌衛星酬載與毫米波通訊元件，並與來自北美、歐洲及亞洲之多家國際衛星業者，就新世代衛星開發案進行技術交流與供應合作討論，其中，與甫獲FCC核准數千顆低軌星系的指標業者，在展會結束後隨即完成NDA的簽署並展開新開發案件的規格討論。

昇達科指出，產品包括衛星酬載（Payload）、地面站（Gateway）與使用者終端（UT）三大系統架構，並延伸至光星間鏈路（OISL）、衛星遙傳追蹤指令（TT&C）及直連手機（DTC）等高階應用，加上兼具研發、製造、量產交付與全球產能布局優勢，更能深化客戶依賴並擴大合作版圖。

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