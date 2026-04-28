緯穎4月以來大漲45％ 公布3月自結EPS年增0.5％

緯穎受惠於AI伺服器、資料中心基礎設施需求持續升溫，加上公司通吃GPU、ASIC機種訂單，激勵買盤進場推升股價。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）受惠於AI伺服器、資料中心基礎設施需求持續升溫，加上公司通吃GPU、ASIC機種訂單，激勵買盤進場推升股價，緯穎今日收在4800元，本月以來股價已上漲45.45%，被列為注意股，緯穎下午公布3月自結損益，每股盈餘（EPS）27.1元，年增0.5%。

緯穎指出，公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，因此公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，公司3月營收986.49億元、年增13.9%，稅前淨利64.48萬元、年增0.3%，歸屬母公司業主淨利50.36億元、年增0.5%，每股盈餘27.1元，年增0.5%。

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緯穎近年受惠AI伺服器需求爆發，營運動能持續攀升，為全球主要雲端資料中心及AI伺服器供應商之一；母公司緯創（3231）也同步受惠AI伺服器、通用伺服器與筆電業務回溫，集團持續透過擴產與全球布局，搶攻AI基礎設施商機。

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