美中激化AI劃界戰 「新加坡漂白」變箭靶

中國封鎖Meta斥資20億美元收購人工智慧新創公司Manus。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國決定封鎖美國科技巨頭Meta斥資20億美元收購人工智慧新創公司Manus，這不僅是對中國科技創業家的警告，也為美中兩國人工智慧競賽中劃清界限。

Manus是一家起源於中國的公司，在Meta於去年12月同意收購之前，該公司已遷至新加坡。

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包括快時尚巨頭Shein在內的許多其他與中國有關聯的科技新創公司，都嘗試類似的商業結構來減少其在中國的影響力，這種做法被稱為「新加坡漂白」（Singapore washing），因為這些中企正在應對華府和北京對外國科技公司日益嚴格的審查。

顧問公司iMpact的總裁兼執行長Chris Pereira表示，對於中國人工智慧新創公司和美國投資者而言，關鍵在於，僅僅在新加坡註冊並不能消除交易受到中國監管的風險。

阿里巴巴早期顧問、諮詢公司BDA China董事長鄧肯·克拉克 （Duncan Clark） 說：「很明顯，在『Manu門』（Manusgate）事件之後，創業者會明白，如果你在中國創業，你就會一直留在中國」。

中國當局週一要求涉案各方撤回交易，此前數月，當局剛啟動相關調查。目前尚不清楚撤回程序將如何進行。分析師表示，這項決定可能向中國創業者發出訊號，提醒他們不要將敏感技術轉移到海外。

該案例對企業和投資者如何在美中科技競爭中定位自身有直接影響，因為他們需要應對數據、人才和智慧財產權方面的新風險。

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