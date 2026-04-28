北市府、台電資安專案挹注 安碁資訊首季EPS 2.27元

安碁資訊首季每股稅後盈餘（EPS）2.27元。左二為安碁資訊總經理吳乙南。（資料照，宏碁提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資安服務廠商安碁資訊（6690）今日公告首季財報，首季營收6.24億元、年增21%，毛利率37.5%，稅後淨利為6806萬元，季增28%、年增21%，每股稅後盈餘（EPS）2.27元。獲利成長幅度優於營收，顯示營運效率、規模效益持續提升，具備穩健成長與獲利。

安碁資訊指出，首季營收除了既有長約與持續性專案外，主要成長動能來自北市府零信任架構建置專案、台電智慧電網IDS擴大部署，以及新簽署的台電SOC資安監控服務，公司也已連續7年第一季維持雙位數成長，展現長期穩定的營運擴張能力。

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安碁資訊總經理吳乙南表示，未來以7×24小時SOC資安委外監控為服務基礎，持續透過AI技術整合資安監控、事件通報、聯防應變，延伸既有地端監控與事件處理經驗，協助企業從內部環境拓展至雲端與多雲架構的客戶，因應錯誤配置、未授權存取與駭客攻擊或勒索等各種雲端安全風險，提供涵蓋私有雲、混合雲及雲地聯防等整合性的專業安全防護解決方案。

此外，隨著企業加速導入AI應用，衍生新型態資安威脅，安碁資訊透過AI專責PMO單位，整合資安維運、資安服務自動化與顧問等各技術部門，聚焦維運、自動化與知識教練三大面向，以AI賦能「技術」、「流程」與「人力」，推動「以AI對抗AI」的資安創新服務模式。

同時，安碁資訊也表示，透過導入生成式AI（GPT）強化情資查找與威脅獵捕效率，建立AI 風險管理與標準化流程，在兼顧創新與合規前提下，協助企業在AI 導入與落地應用過程中，建立主動防禦與自動化治理能力的資安體系，強化企業永續營運與競爭的戰略優勢。

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