經部助攻紡織業搶單 拚創逾15億元商機

經濟部國際貿易署委託紡拓會執行「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，今年將帶領31家紡織業者深耕歐美日韓市場。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕在國際地緣政治變化、淨零轉型趨勢升溫下，台灣紡織業積極尋找新商機。經濟部國際貿易署委託紡拓會執行「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，今年將帶領31家紡織業者深耕歐美日韓市場，同步拓展新南向市場，並邀請至少60位國際買主來台進行客製化一對一媒合，預估創造逾5000萬美元（約新台幣15.7億元）商機。

紡拓會28日舉辦受輔導廠商計畫執行說明會，說明今年拓銷計畫方向。此次計畫採「成熟市場鞏固、新興市場開發」雙軌策略，除穩固歐洲、美國、日本、韓國等主要服裝終端消費市場外，也積極布局越南、印尼、印度及斯里蘭卡等新南向成衣製造基地，擴大台灣紡織供應鏈海外接單動能。

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紡拓會認為，今年計畫另一亮點，在於強化「供應鏈協作整合」模式。此次共遴選4案「紡織加值型貿易商」輔導案，以及27案「中小企業輔導案」，由具備國際市場開發能力的主導廠商，整合國內至少10家供應鏈夥伴，透過設置海外行銷據點、聘僱海外代理、專業培訓等方式，協助供應鏈夥伴直接對接國際品牌，縮短從研發到接單的距離。

紡拓會表示，透過「聯合作戰」模式，不僅能放大主導廠商的市場開發優勢，也可補足中小企業在國際行銷資源上的不足，讓台灣紡織業從單一材料供應商，進一步升級為「整體解決方案提供者」，提升國際採購競爭力。

在產品布局上，今年將持續深化與歐美日韓品牌在「永續循環」與「戶外運動」材料的供應鏈媒合，協助業者切入區域性品牌及高機能服飾新應用，同時與新南向市場具採購決策權的成衣廠建立策略聯盟，推廣台灣永續機能布料解決方案，預計嘉惠至少300家次廠商。

此外，為提升「Taiwan Textile Select」國際品牌形象，紡拓會規劃於10月台北紡織展（TITAS）打造精選專區，展示受輔導業者的永續創新產品，並媒合國內設計師運用低碳、循環再造等創新布料，打造高端機能服飾，透過成果匯演時尚秀提高產品附加價值與國際曝光度，進一步帶動實質商機。

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