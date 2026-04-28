VOLVO花蓮充電站 採用台泥儲能EnergyArk儲能系統

台泥（1101）集團旗下台泥儲能今天宣布與VOLVO汽車於花蓮吉安啟用首座聯名充儲一體電動車充電站，VOLVO將台泥自主研發的EnergyArk儲能系統，導入品牌旗下的車主充電場景。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）集團旗下台泥儲能今天宣布與VOLVO汽車於花蓮吉安啟用首座聯名充儲一體電動車充電站，VOLVO將台泥自主研發的 EnergyArk 儲能系統，導入品牌旗下的車主充電場景。

台泥亞洲充儲事業群總經理王建全表示， VOLVO 是國際公認的安全標竿車廠，選擇導入EnergyArk儲能系統，代表他們認可了台泥儲能從材料層級提供的安全保障。

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VOLVO與台泥儲能聯名充電站透過EnergyArk儲能系統，無須申請高壓饋線，即可供應達720kW瞬間高功率充電需求降低契約容量費，儲能系統平時於離峰蓄電、尖峰放電，節省充電站電力成本支出。

台泥儲能推出的電能即商業服務方案，對於場域主來說，不須負擔儲能的高資本投資，即能減少尖峰用電，節省電費的同時，提供全電動車主更優惠的充電費率，實踐VOLVO品牌「高效充電，便捷不受限」的承諾。

此套EnergyARK400整合超高性能混凝土UHPC櫃體、1C高功率充放電電池組、逆變器，僅占地半個停車位即可達成「客戶電車高功率補能、電網低負載運行」的雙贏體驗。

未來亦規劃參與台電電力交易市場，充電站從補能據點，進一步轉化為提升電網韌性的虛擬電廠。

台泥EnergyArk儲能系統已取得台灣、美國、日本、歐盟四大市場專利，並通過德國萊茵 TÜV 依據UL 9540A相關測試標準完成防火測試。有別於市面常見的金屬外殼鋰電池儲能櫃，EnergyArk儲能櫃本身耐高溫、抗熱失控、從材料層級就為鋰電池系統內建一道天然防火屏障。

這項源自台泥水泥本業的技術能力，正是EnergyArk儲能系統適合放置在人潮密集消費場景的關鍵原因，也是國際車廠願意使用於充電站的原因。

台泥儲能與VOLVO也同步推出車主專屬旅遊護照，串聯花東景點與台泥新啟用的 DAKA 鸚鵡螺圖書館充儲站，讓充電等待期間也能成為旅程的一部分。雙方未來將推出「低碳水泥磁鐵手作課程」，以台泥低碳建材延伸旅行過程中的永續體驗。

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