仁寶拚2026重返成長 德州AI新產能添柴火

仁寶董事長陳瑞聰在最新營業報告書中指出，集團將2026年視為重返成長軌道的重要一年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工大廠仁寶（2324）董事長陳瑞聰在最新營業報告書中指出，集團將2026年視為重返成長軌道的重要一年，面對全球市場仍充滿地緣政治、供應鏈與成本波動等不確定因素，看好人工智慧（AI）應用與AI基礎建設需求持續強勁，將以AI伺服器與北美新產能作為雙引擎，推動下一波成長，其中美國德州新產能預計於2026年下半年量產。

陳瑞聰表示，AI基礎建設將成為2026年主要成長動能，公司近年積極深耕伺服器與AI基礎建設市場，2025年在企業級客戶、大型雲端服務供應商（CSP）及區域型客戶皆有突破。從多款AI伺服器平台成功開發，到散熱、電源與系統整合能力持續提升，已逐步在AI伺服器市場建立基礎，搶攻生成式AI帶動的資料中心升級商機。

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在全球製造布局方面，仁寶持續擴大海外產能配置，推動北美投資案，總投資規模達5.29億美元（約新台幣166.98億元），美國德州新產能預計於2026年下半年量產，同時台灣與越南廠區亦陸續擴建，以提升供應鏈韌性，並因應客戶對區域布局多元化需求。

除了AI伺服器之外，仁寶「5+1事業」轉型計畫持續推進，非PC業務營收占比已由25%提升至29%，並朝40%目標穩健邁進。先進通訊技術方面，仁寶2025年5G相關產品營收近乎倍增，並積極拓展至B5G（Beyond 5G，超越5G）與低軌衛星等新領域，且已加入國家太空中心（TASA）國家隊，加速與國際衛星產業接軌。

仁寶也持續深化車用電子與智慧醫療布局，聚焦高附加價值系統整合與完整解決方案，並將AI技術導入車載系統及醫療應用，強化產品差異化與競爭力。同時，透過創新研究院（CIRI）深化前瞻技術、創新投資與設計實踐能力，推動從傳統代工走向「ODM 2.0」升級。

面對市場變局，仁寶規劃2026年四大營運策略，包括聚焦核心客戶與技術、強化供應鏈韌性與敏捷性、擴展全球製造布局，以及持續投資人力資本。同時，公司也啟動管理團隊年輕化、打造以AI為核心的企業體系，以及企業文化與組織效能重塑，盼藉由AI數位轉型與多元事業布局，迎接下一個成長曲線。

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