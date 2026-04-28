廣達看旺AI基建需求 擴大全球布局迎戰成長潮

廣達將持續深化AI與雲端產品布局，並擴大全球製造與研發據點，對2026年營運展望維持正向看法。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠廣達（2382）董事長林百里在最新營業報告書中表示，隨著生成式AI應用從模型訓練逐步走向推論，人工智慧（AI）基礎建設需求持續升溫，雲端服務供應商（CSP）與企業客戶持續擴建資料中心，帶動AI伺服器、高效能運算（HPC）、網通設備及雲端運算相關產品需求成長。集團將持續深化AI與雲端產品布局，並擴大全球製造與研發據點，對2026年營運展望維持正向看法。

林百里表示，全球資訊科技產業正持續朝向高效能運算、雲端服務與AI應用發展，公司核心業務除筆記型電腦（NB）外，近年雲端企業解決方案已成為主要成長動能，涵蓋伺服器、儲存設備、網路設備及資料中心整合方案。隨著AI推論需求增加，以及企業加速導入智慧化應用，AI伺服器與高速運算平台需求可望延續。

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除了既有產品線之外，廣達也持續擴大新興應用布局，鎖定邊緣AI、智慧醫療、智慧製造、智慧家庭、車用電子及實體人工智慧（Physical AI）等領域，並看好機器人相關應用將成為下一波成長契機。透過強化軟硬體整合能力與垂直場域解決方案，提升產品附加價值與市場競爭力。

關於產能配置，廣達持續推動全球製造策略，目前於台灣、美國、德國、日本、泰國及越南等地設有營運與生產據點，以因應地緣政治風險、關稅政策變化，以及客戶在地化生產需求，提升交貨彈性與供應鏈韌性。

此外，林百里提到，未來將持續投入研發資源，聚焦AI伺服器、資料中心基礎設施及相關軟硬整合技術，並強化全球供應鏈管理能力。法人看好，在AI伺服器出貨持續成長、筆電需求逐步回穩，以及新應用發酵帶動下，廣達2026年營運可望續揚。

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