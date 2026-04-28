台肥攜手台積電 推動廢硫酸再利用

台肥攜手台積電推動廢硫酸再利用。（擷取自重大訊息觀測站）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股台肥 （1722）總座陳右欣今年2月才喊切入半導體化學品，今日台肥隨即公告與台積電（2330）簽約，透過硫酸資源再利用，轉製為工業級硫酸銨產品，優化公司獲利結構。

據了解，此次合作方式採取廠中廠（Plant-in-Plant）模式，由國內先進製程半導體大廠設計，並以BOT方式與台肥合作，在中科零廢中心設置廢硫酸回收再利用設施，將國內先進製程半導體大廠客戶製程所產生的廢酸轉化為可再利用資源，落實零廢棄、再循環的ESG精神。

請繼續往下閱讀...

台肥指出，此模式主要在於解決科技業最棘手的資源循環問題，也提升關鍵製程的資源使用效率，成功打造高科技產業與化工專業高度整合，成為台肥深度鏈結高科技產業供應鏈的重要基石，未來台肥將持續與先進製程、半導體及其他高科技產業探索更多合作機會，使台肥成為科技業永續發展不可或缺的策略夥伴。

台肥也說，透過肥料、化工、不動產三軸的相互支撐，更導入AI數位工具提升營運效率，台肥已從傳統肥料事業向科技型、循環型、永續型企業的關鍵轉型，未來將持續以科技創新與ESG實踐為雙引擎，朝向年年成長、營運正向發展的長期目標前進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法