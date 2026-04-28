康和證積極拓展業務 看好AI推升台股續強

康和證券專案交易部執行副總廖繼弘（由左至右）、總經理陳志豪、董事長鄭大宇、行政總監康景泰、康和投顧董事長黎奕彬。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕康和證券（6016）成功轉型為智慧券商，近年積極拓展承銷業務，受惠AI、ESG、綠能環保、資安及生醫等產業發展，成功輔導多起IPO與SPO案件，康和證券董事長鄭大宇看好台灣市場，近期國內簽約輔導的IPO主辦案件如擷發科、微電能源、野獸國、來毅數位、天明製藥、宣捷幹細胞等， SPO籌資市場上，近年亦積極協助上市櫃公司在資本市場籌資，包括東研信超、動力-KY、同泰等主辦SPO案，均為承銷業務開拓之質優案件。

康和證券總經理陳志豪指出，在資金行情、基本面上修、地緣風險淡化等因素下帶動台股表現強勁，4月以來大盤勁揚近8000點，AI資本支出及相關供應鏈擴張腳步不斷帶動基本面改善，利於推升台股中長線走勢。短線來看，資金量能並未退潮，費半強勢走勢亦未力竭，台股有望延續偏多走勢，惟櫃買指數在乖離過大且成交量爆量下，或高檔震盪等待技術面乖離收 斂，投資人可留意個股短線量縮修正買點，同時可關注AI相關供應鏈、 PCB及其上游、CPO、封測、特化、被動元件等族群。

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康和證券專案交易部執行副總廖繼弘建議，台股雖乖離過大，但若以高檔震盪緩解乖離，族群持續輪動，投資人不必預設高點，順勢操作，跟著最強的股票走，強勢股拉回即可考慮分批進場布局。

陳志豪分析，當前市場已將地緣政治風險邊緣化，重新聚焦企業財報基本面。在中東戰火下，全球主要股指獲利預測未見下修反倒逆勢上修。近日國際科技巨擘與 AI 基礎設施商積極擴大合作，反映 AI 算力需求仍然龐大，AI 與半導體產業成長性看法樂觀，鉅額投資未有停歇跡象，資金向半導體板塊高度集中。本週需留意4大CSP將發布財報，屆時投資人將嚴格檢視AI投資的獲利回報議題；此外，在中東情勢的變數下，預期聯準會會議亦難以釋出過度鴿派的言論。在上述因素影響下，股市短線或有技術性回檔的壓力，但在企業基本面持續上修的支撐下，短線回調應視為中長期的布局良機。

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