落實台美21世紀倡議 5/12起自美進口低於2500美元快遞簡易通關

財政部關務署表示，落實「台美21世紀貿易倡議」，自今年5月12日起，自美國進口低於2500美元的快遞貨物可採簡易申報單通關。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，為落實「台美21世紀貿易倡議」，預計5月12日起對自美國報運進口（裝貨港國別為美國）完稅價格低於2500美元（約新台幣7.9萬元）的快遞貨物，放寬得以「簡易申報單」辦理通關，以促進雙方貿易便捷化。

關務署說明，依空（海）運快遞貨物通關辦法第12條第1項第1款規定，進口快遞貨物完稅價格未逾新台幣5萬元者，才可以簡易申報單辦理通關，「台美21世紀貿易倡議」首批協定於2024年12月10日生效，依該協定第2.14條第2項及第2.30條規定，應於協定生效後3年內，放寬自美國進口快遞貨物適用簡易申報門檻之限額為「低於2500美元」。關務署將據以修正「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定通關作業要點」，並定自今年5月12日起實施。

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關務署提醒，新制實施後，業者仍應遵守規定，凡涉及輸入規定（如食品）或應課徵貨物稅（如藍芽音響）等貨物，仍應以一般進口報單辦理通關。另，為利業者及民眾查詢進口美國快遞貨物完稅價格是否符合上述門檻，海關將於關港貿單一窗口網站之「（GC339）台美21世紀貿易倡議每旬進口快遞簡易申報單完稅價格門檻」網頁，定期公告每旬適用簡易申報單的新台幣門檻，並提供電子報訂閱，訂閱者可於每月5、15、25日收到下一旬資訊，歡迎大眾多加運用。

關務署呼籲，快遞報關業者及早因應，預先調整報關系統之設定，並辦理人員教育訓練，以確保新制順利上路，貨物通關順暢。

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