價格內捲凍未條！三星今年撤出中國家電市場

三星電子今年將撤出中國電視與家電市場。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國《BusinessKorea》28日報導，觀察人士認為，三星電子今年將退出在中國的電視與家電銷售業務。此策略旨在從與中國對手的價格競爭消耗戰中脫身，並聚焦於高附加價值的家電領域。

《日本經濟新聞》前一天也報導說，三星電子正檢視一項計畫，將在今年內暫停，並退出在中國家電與電視的銷售。該報導稱，最後決定最快本月底出爐，屆時將向中國在地員工與業務夥伴進行說明。根據《日經》的報導，三星計畫分階段處置其在中國的庫存，此程序預計今年內全然完成。不過，報導亦說，三星將維持在中國的冰箱、洗衣機與冷氣的生產系統。

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中國一些媒體本月初已披露此事。《第一財經》9日報導，三星電子預計今年下半年在中國市場的所謂白電（亦即冰箱、洗衣機等大型家電）業務將從自營模式轉變為代理模式。電視、顯示器等所謂黑電（視聽娛樂電子產品）業務也可能轉變為代理，消息人士稱，三星顯示器中國代理商已暫停出貨。

《第一財經》報導說，三星電子在中國的家電業務不斷萎縮，2014年、2015年三星在中國的彩色電視年銷售額約30億美元，2026年設定的銷售目標僅約最高時期的5%，白電等生活電器的銷售目標則僅為1%。

三星上月缺席上海舉行的「中國家電及消費性電子博覽會」（AWE）後，該公司退出中國家電業務的傳聞便開始流傳。該博覽會為中國最大家電展。

該傳言突顯與中國低價家電之間日益激烈的消耗戰。快速崛起的中國家電以低價為武器，對曾經主導市場的韓國家電業造成巨大壓力。中國市場一度存在「韓製家電溢價」的現象，如今隨著中國產品物美價廉，本土消費者對外國產品的需求下降。

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