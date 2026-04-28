佳必琪AI光銅並進逐步發酵 高壓電源線爆發成長

佳必琪AI基礎設施布局加速成形，管理層今天在法說會指出，公司「光銅並進」策略逐步發酵。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠佳必琪（6197）AI基礎設施布局加速成形，管理層今天在法說會指出，公司「光銅並進」策略逐步發酵。對此，法人預估，高功率電源線（AI Power）產品今年營收可望達3億元，較去年的5000萬元大增6倍，隨著高壓電力、銅纜互連與光通訊產品同步放量，成為推升營運成長的新引擎。

佳必琪表示，公司以「光銅並進」作為AI互聯核心策略，依應用場景區分，機櫃內短距離傳輸以銅連線為主，跨機櫃及長距離傳輸則以光通訊為主，產品涵蓋高速互聯、機櫃電力系統、跨機櫃互聯及液冷散熱等四大區塊。受惠大型雲端服務供應商（CSP）持續加碼AI資料中心投資，目前北美市場營收占比約60%，資料網路相關應用占比已超過65%，成為主要成長動能，並帶動毛利率穩定上行。

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在AI電源線布局方面，佳必琪指出，公司過去在車用及儲能系統（ESS）領域累積500安培（A）高壓測試與產品經驗，近年全面轉向高功率電源線市場，產品電流等級已從30A快速提升至60A、100A，最新開案達130A，且相關驗證順利完成。目前已成功打入美系晶片巨擘以及多加雲端服務供應商（CSP）的供貨體系），並取得歐美日等5家國際新客戶訂單。

除了資料中心商機之外，佳必琪也成功切入先進半導體設備供應鏈，成為大型國際半導體廠的電源設備合作夥伴一員，管理層現正開發Busbar（匯流排）架構產品，採用高門檻超音波焊接技術，已取得歐洲大廠樣品訂單。

在光通訊布局方面，佳必琪表示，1.6T雙DR（雙數位重計時）光模組已送樣北美CSP客戶，800G HC（高速連接）產品本季開始對北美客戶放量出貨，並規劃明年推出3.2T產品、次年推進6.4T產品；高速主動電纜（AEC）及PCIe Gen6／Gen7高速互聯產品也陸續進入驗證與放量階段。

關於產能布局，佳必琪提到，越南廠100A產線正積極擴充，以因應3月GTC大會後湧現的需求；泰國新廠則以光模組與光纖線產品為主，同時更進一步計畫就近服務北美AI資料中心客戶，持續提升非中國出貨比重。

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