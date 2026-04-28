普鴻發表新世代作業系統Harden OS 強化零信任架構

普鴻發表新世代作業系統Harden OS。圖為董事長林群國。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資訊服務廠商普鴻（6590）今日宣布，隨著網攻、資安挑戰持續升級，為了協助企業建立堅不可摧的數位防線，普鴻今對外發表專為高安全需求環境設計的新世代企業級強化作業系統「Harden OS」。

普鴻說明，Harden OS的技術基底是自普鴻為金融業硬體安全模組（HSM）量身打造的作業系統進化而來，為最高資訊安全標準的HSM提供安全、高度可信的運行環境。

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普鴻也說，因應近年國家資通戰略、地緣政治顧慮與供應鏈安全成為重點指導方針，公司才推出新世代Harden OS V6，旨在為企業的關鍵應用程式提供與HSM相同安全等級的核心。

普鴻董事長林群國指出，公司基於「資安國造、進口替代」的核心戰略，除了最核心的加解密技術與金融應用外，關鍵節點就是作業系統。Harden OS 作業系統以高安全性、預先合規以及在地化的強力支援，協助了企業客戶因應愈發迫切的資安合規需求，也提供了堅實的長期支援與供應鏈安全，是客戶最安心的選擇。

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