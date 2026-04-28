皇昌發三點聲明 反駁忠孝橋引橋拆除工程爭議 點名黃姓廠商幕後黑手

忠孝橋引橋拆除工程。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕針對近期有媒體人士再次提及「忠孝橋引橋拆除工程」相關爭議，皇昌營造發出三點聲明，包括監察院已調查完成，查無不法；服務建議書具法律效力；拒絕抹黑恐嚇，將依法訴追以捍衛商譽。

皇昌表示，關於台北市議會前議員李慶元暨三立新聞台54新觀點節目所指各項疑義，監察院早已於110年6月4日以108內調0094號調查報告正式辦理結案。報告內容詳列各項爭議點之調查結果，確認「忠孝橋引橋拆除工程」標案執行過程透明合規，查無任何不法情事。

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其次，皇昌指出，此次標案採「異質最低標」決標，皇昌於投標階段即經專業評估，認為原設計工法難以在春節休假（8天）極短期限內完工，因此，公司於投標時之服務建議書即明確提出將「全路段引橋拆除分為6區、採分區同步施工方式進行」，部分拆除工法及動線規劃，再作細部配置調整。依據政府採購投標文件規範，服務建議書於決標後即視為契約文件之一部分。媒體人士指稱施工前二天才提出變更合約云云，顯屬對於採購法令與合約精神之重大誤解。

皇昌指稱，多年來某黃姓協力廠商持續以不實資訊誤導民意代表及媒體，對公司進行長期滋擾與商譽抹黑，為捍衛公司及全體同仁之名譽，皇昌決定不再姑息，將委任律師蒐集相關事證，針對該廠商及惡意操弄之人士，正式提出刑事告訴，以正視聽。

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