OpenAI衝刺IPO傳遇阻 用戶與營收未達標 引發高層憂慮

OpenAI衝刺IPO傳遇阻。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI在推進首次公開募股（IPO）之際，傳出未能達成內部設定的用戶成長與營收目標，引發管理層對其是否有能力支撐龐大算力支出與資料中心承諾的疑慮。

《華爾街日報》報導，OpenAI原本設定在去年底讓ChatGPT達到每週10億活躍用戶的目標，但至今仍未達成，也尚未對外宣布相關里程碑，已引發部分投資人不安。同時，隨著競爭對手Google的Gemini快速崛起並侵蝕市占率的影響下，OpenAI去年營收目標也未能達標，且訂閱用戶流失率出現上升。

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此外，OpenAI今年初在編程與企業市場的競爭中一度落後Anthropic，導致公司多個月度營收未達預期，顯示其在高價值客群市場面臨壓力。

上述種種失利，引發公司部分管理層憂慮，質疑公司是否有能力支撐龐大的資料中心投資。據知情人士透露，OpenAI財務長費萊爾（Sarah Friar）已向內部高層示警，若公司營收成長不夠快，公司未來恐難以負擔大規模運算資源合約支出。

OpenAI董事會近月也加強審視資料中心相關支出，並對執行長阿特曼（Sam Altman）在業務成長放緩情況下，仍持續擴張算力布局的策略提出質疑。

這波對支出的關注，正逐漸壓縮阿特曼過去大舉擴張的空間。隨著OpenAI可能在今年底啟動IPO，費萊爾與其他主管開始推動成本控管與營運紀律，而著與阿特曼的積極擴張路線形成一定張力。不過2人近日在聯合聲明中強調，雙方在擴充算力策略上立場一致，並否認外界所稱的分歧。

報導也指出，OpenAI除了營運與財務挑戰外，也面臨治理與人事不確定性。公司第2號人物西莫（Fidji Simo）近日因健康因素請假，形成短期領導空缺；同時，由馬斯克（Elon Musk）提出的訴訟也已進入審理階段，訴求包括撤換現任管理層及挑戰公司轉型為營利模式的合法性。

儘管OpenAI近期完成高達1220億美元（約新台幣3.84兆元）的融資，創下矽谷史上最大規模融資之一，但在高額算力支出承諾、成長動能放緩與內外部壓力交織之下，其IPO進程與長期發展仍充滿不確定性。

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