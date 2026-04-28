智原法說：全年營收年增10％ 呈現逐季成長

智原總經理王國雍對今年展望樂觀。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠智原（3035）今日召開線上法說會，智原總經理王國雍表示，第一季再獲14奈米AI ASIC與高階封裝新案，全年營運有望呈現季季高的走勢，預估全年營收年增約10%，第二季營收季增率約為高個位數。

智原首季合併營收為25.9億元，季減8%，年減65%，營業毛利為12.2億元，季增3%，年減19%，毛利率達47.3%；營業利益為1.1億元，季增34%，年減71%，營業利潤率回升至4.2%，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.0億元，基本每股盈餘為0.40元。

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回顧第一季，合併營收為25.9億元，較上季減少約8%，三大產品線呈現不同動能，IP營收維持平穩，達4.1億元，NRE（委託設計）收入雖因上季基期較高及認列時程調整，季減42%，但仍較去年同期成長18%，達5.4億元，量產業務表現優於預期，季增12%，年減75%，達16.4億元。首季毛利率大幅躍升至47.3%，不僅較上季提升5.1個百分點，更較去年同期大幅上升27個百分點，創近13季以來高點，今年度開始營收結構回歸健康，毛利率亦將恢復至過往正常水準。在先進業務佈局方面，智原持續取得突破，不僅於先進製程領域再獲雲端AI新專案，高階封裝方面亦持續斬獲新案，進一步證明公司於先進製程的設計實力。

展望未來，智原預期第二季營收可望保持成長動能，IP及量產收入將帶動營收走高。過去幾年，智原持續在先進領域深化佈局，透過建立六大關鍵能力–涵蓋完整的前段、後段IC設計服務、IP子系統解決方案、多元晶圓代工夥伴合作以及2.5D/3D先進封裝技術，這些布局顯著強化公司整體價值定位，更為進軍AI市場奠定堅實基礎。在雲端AI領域，公司已成功在專用型AI加速器取得實質進展。展望下一階段，公司將聚焦於雲端AI推論技術與AI附屬晶片，期望為客戶提供高算力、低功耗、易整合的解決方案，進一步拓展在高性能運算、資料中心及邊緣運算等關鍵市場的影響力與市佔率，推動中長期營運持續成長。

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