攻高階CPO光通訊商機 匯鑽科泰國新廠一期今年完成

匯鑽科泰國新廠動土。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕專業表面處理廠匯鑽科（8431）在泰國大城府舉行新廠動土典禮，該廠目標打造光通訊、硬碟的高階轉型中心基地，董事長花鐳哲表示，公司為配合全球產業移轉浪潮，擴大東南亞地區據點佈局，新廠第一期預計今年底正式落成，待通過驗證後放量生產，可望於年底實現產能翻倍成長，為下一階段成長奠定堅實基礎。

隨全球供應鏈重組，大量光通訊模組產能轉往泰國製造，帶動對高階精密表面處理配套的高度需求，為搶佔市場先機，匯鑽科已先行於泰國舊廠區新增高階光收發模組電鍍產線，專門生產800G以上之高階產品，預計於第三季投入量產，目標月產能上看50萬套，銜接客戶轉往泰國製造的強勁需求。

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研調機構集邦（TrendForce）預估，2025年全球800G以上的光收發模組為2400萬組，2026年將增至近6300萬組，成長幅度高達2.6倍，市場具備龐大潛在發展空間。

面對AI伺服器對傳輸速度與儲存容量的嚴苛要求，匯鑽科積極投入高階技術研發，針對次世代光通訊技術，公司正專注於高階CPO模組相關的表面處理製程研發，以應對AI算力中心對於更低功耗、更高頻寬的傳輸需求。

除了光通訊與儲存佈局，匯鑽科在AI散熱領域亦有實質進展。憑藉深厚的精密電鍍經驗，公司自去年第四季正式進入AI水冷散熱領域，新產品驗證進度明朗，預計於今年下半年正式進入量產營收貢獻期。

展望未來，隨著泰國新廠於年底落成，2026年產能有望實現翻倍成長。匯鑽科將持續從傳統電子零組件處理，全面轉型至高成長的光通訊、AI儲存與水冷散熱等先端領域，透過垂直整合與在地化生產，為股東創造長期穩定的價值成長。

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