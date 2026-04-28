突擊修空污法劍指台電？業界痛批：8千家業者陪葬「災難修法」

空污法修正掀爭議，業界憂台電、民營電廠停擺，恐波及8千業者。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕藍白聯手提出《空污法》修正草案，但在審查前未與產業充分溝通、推動時程倉促，引發外界質疑是「突擊修法」，甚至被批評宛如環評法爭議翻版。業界直言，修法矛頭直指台電，尤其第30條規定「許可證未完成審查即失效」，恐讓電廠在換照期間面臨停擺風險，不僅衝擊供電穩定，也波及國內半導體、鋼鐵、石化等約8000家仰賴操作許可的業者出現關廠危機，直呼是「災難修法」。

根據民眾黨黨團版本第30條草案，展延申請期間，操作許可效期期滿，只要地方政府2個月內未完成審查，就不得操作。舉例而言，台電去年的興達燃煤3、4號機組，許可證到期要申請展延，但高雄地方政府沒同意換照，台電當時可依「原證」操作，直到機組除役轉為緊備；若該條草案通過，台電是無法啟用3、4號機組，兩機組裝置容量就有110萬瓩，影響超過3%備轉容量率。

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業界分析，這條草案首要目標是打擊台電，但地方政府若2個月內未能完成審查，不管是電廠還是工廠都不得操作；也就衝擊國內8000家依賴操作許可營運的中大型廠商。

另外，國民黨立委羅廷瑋等人提出的第28條管制生煤燃料，未來地方政府可片面公告禁止電廠使用燃料，無疑也是要逼台電到絕境。中南部大型鋼鐵業者直言，地方爭搶權限，立法院修法，權力下放地方、掣肘中央，台灣產業何去何從？形容根本是一場災難修法。他認為，此事根本看不到修法背後考慮的福國利民，只看到政黨惡鬥。

也有民營業者以燃煤舉例，中央與地方原本權責就不同，中央擘劃能源結構，目前已持續減煤，但地方難免有選票考量，如台中市近年不斷要求減煤，早也不分台電、民營電廠，新法修正更可直接限制電廠燃料，業者認為，大門一開，不論台電、民間業者經營環境只是更加惡化。

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