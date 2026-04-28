韓股市值全球第八超車英國 緊追台股 GDP預測比一比

南韓股市市值已超越英國，成為全球第八大股市。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓股市市值已超越英國，成為全球第八大股市，主要得益於人工智慧相關科技巨頭的強勁上漲動能。

根據彭博彙編數據顯示，到2026年，南韓上市公司的總市值將飆升超過45%，達到4.04兆美元（台幣127.5兆），而英國上市公司的總市值將成長約3%，達到3.99兆美元（台幣126兆元）。

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截至2024年底，英國市場的規模約為南韓市場的兩倍。

華爾街策略師依然看好南韓股市，理由是AI需求帶動獲利上修，同時估值也甚具吸引力。

南韓股市的飆升凸顯全球對人工智慧相關公司的關注趨勢，推動兩家最大的上市公司三星電子和SK海力士的股價上漲。這兩家記憶體晶片巨頭目前佔南韓綜合股價指數（Kospi）總市值的 40%以上，該指數擁有800多家成分股。

台灣股市市值約4.48兆美元（台幣141.4兆元），在本月也超越英國，成為全球第七大股票市場，正逐步接近加拿大股市。台積電目前約占台灣基準股價指數45%的比重。

根據國際貨幣基金（IMF）預估，南韓今年國內生產毛額（GDP）約為1.9兆美元（台幣60兆元），台灣約為9770億美元（台幣30.8兆元），均低於德國、英國與法國超過3兆美元（台幣94.6兆元）的預測。

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