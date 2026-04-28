三星追不到台積電又被英特爾搶單 恐致大科技公司倒戈

目前全球晶圓代工市場對三星而言極具挑戰性，英特爾晶圓代工正式宣布與特斯拉進行下一代製程合作，威脅到三星在全球晶圓代工市場的第二大地位。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕目前全球晶圓代工市場對三星而言極具挑戰性，英特爾晶圓代工正式宣布與特斯拉進行下一代製程合作，此舉威脅到三星在全球晶圓代工（半導體代工）市場的第二大地位。而市場領導者台積電近期市佔率已接近70%，與三星的差距擴大至60多個百分點。三星正處於追不到台積電、又被英特爾超車的處境。

南韓媒體《朝鮮日報》報導，特斯拉曾是三星電子的重要客戶。業內分析師認為，英特爾與特斯拉執行長馬斯克這樣的重量級合作夥伴建立聯繫，不僅證明了自身的技術實力，同時也標誌著一個關鍵轉折點，可能導致更多全球大型科技公司倒戈。

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馬斯克在財報電話會議上正式宣布，該公司計劃在其人工智慧半導體生產中心「TeraFab」引入英特爾先進的14A（1.4奈米）製程。市場普遍認為，特斯拉正在全面推行「多供應商」策略，以實現供應商多元化，降低對特定供應商的依賴。此舉被解讀為一項策略性舉措，旨在透過促進供應商間的競爭來增強價格談判能力，同時在地緣政治風險或特定工廠營運波動的影響下，維持晶片供應的穩定。

英特爾晶圓代工服務（IFS）的復甦動能也已顯現。 2026年第一季度，英特爾晶圓代工業務營收達54.21億美元，年增16.2%。

三星晶圓代工目前高度警惕，因為有跡象表明，部分原本被認為將由三星電子獨家承接的下一代人工智慧晶片訂單，可能會被轉移到英特爾位於美國的工廠。英特爾管理階層表示，其1.8奈米（18A）製程的良率目前已達到內部目標，並在此基礎上，公司正加強與蘋果、輝達和超微等主要客戶的合作，以推出14A製程。

三星之所以讓英特爾迎頭趕上，根本原因在於其「地緣政治優勢」和「供應鏈穩定性」。英特爾迅速回應了大型科技公司在美國本土生產的需求，三星則選擇策略性地推遲其泰勒晶圓廠的投產，以提昇技術成熟度。

此外，市場領導者台積電近期市佔率已接近70%，與三星的差距擴大至60多個百分點。儘管三星電子在全環柵極（GAA）製程的量產能力方面領先競爭對手三年多，但由於其位於德州泰勒晶圓廠要到今年下半年才能投產，由此造成的供應缺口對其而言無疑是一個沉重的打擊。

一位半導體行業人士分析道：「三星擁有一張王牌，那就是無與倫比的GAA技術以及集存儲器、晶圓代工和封裝於一體的「一站式解決方案」。然而，由於供應鏈的可靠性，即按時交付批量產品的能力與晶圓代工業務的技術實力同樣重要，因此，當務之疑慮是通過儘早交付大量產品的商業市場營運。

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