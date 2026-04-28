不再只由包商扛責 勞動部修法要求「業主」共擔工程安全責任

勞動部已預告《工程安全設計及統合管理辦法》條文草案，自115年4月27日起預告30日，廣納各界意見。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕過去營造業的防災責任均集中在施工包商，為落實營造工程源頭防災，勞動部已預告《工程安全設計及統合管理辦法》條文草案，將防災責任提升至工程「業主」，要求營造安全從業主做起。針對高風險工程，業主必須從規劃設計階段就介入風險管理，違者最高可處300萬元罰鍰，情節嚴重者更可加重罰至450萬元。

勞動部強調，推動《工程安全設計及統合管理辦法》草案的目的，是透過制度要求工程業主、設計單位與施工團隊共同承擔安全責任，將有助於建立更安全的作業環境。

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勞動部表示，根據最新訂定的《工程安全設計及統合管理辦法》草案，將「工程業主」納入職業安全衛生防災體系，要求一定規模以上的高風險工程業主，從規劃、設計階段，透過調整設計方案與編撰安衛圖說、施工規範及預算，從源頭降低施工風險。

此外，業主在選商時，應考量施工廠商執行安全衛生績效，並在工程施工階段督促施工廠商實施風險評估，將必要的安衛設施納入施工計畫執行，並對其進行監督查證。另外，當業主外包工程，由多家不同施工廠商共同作業時，必須指定其中一家主要施工廠商負責整體工程安全協調，避免因溝通不良或作業衝突導致災害發生。

為配合《工程安全設計及統合管理辦法》施行，勞動部正積極規劃相關配套措施，包含跨部會協商修正工程契約範本、調整安全衛生編列項目、修正營造工程施工風險評估技術指引、研擬工程安全設計技術指引、編撰承攬與統合管理參考手冊等，並逐步建立實務操作工具與範例，並持續透過宣導、輔導及教育訓練，協助業主、設計單位及施工廠商理解制度內涵與實務作法，逐步建立產業安全文化。

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