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焦點股》瀚荃：AI電源添柴火 帶量創新天價

2026/04/28 13:43

瀚荃受惠於人工智慧伺服器需求快速升溫，帶動電源相關產品出貨放量。（瀚荃提供）瀚荃受惠於人工智慧伺服器需求快速升溫，帶動電源相關產品出貨放量。（瀚荃提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠瀚荃（8103）受惠於人工智慧伺服器需求快速升溫，帶動電源相關產品出貨放量，AI產品營收占比持續攀升。受惠於市場買盤進駐，瀚荃今日股價帶量攻高，下午1時19分暫報漲停價128元，創下歷史新天價，尚有93張漲停價委買單尚未成交，最終收盤價128元。

瀚荃觀察，AI需求成為推升瀚荃營運的核心驅動力，公司早在多年前即布局相關產品，2023年成為關鍵轉折點，AI營收占比自5%快速攀升，今年前三個月已達約20%，隨著訂單持續湧入，全年有望進一步提升至三成以上。

在產品結構上，瀚荃伺服器電源供應器（PSU）、交流轉直流（AC/DC）、直流轉直流（DC/DC）等產品需求顯著增加，並延伸至中央處理器（CPU）與電池備援單元（BBU）等高功率應用，帶動整體出貨規模同步擴大。

隨著AI伺服器架構升級，電力設計正朝向高功率與高密度發展，單機櫃功率由過去3k瓦提升至5.5k瓦，未來甚至上看110k瓦。瀚荃主力產品為板端電源連接器，在瓦數提升的趨勢下，管理層看好公司將直接受惠於用量與單價的提升，進一步放大營收貢獻。

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