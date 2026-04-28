LINE新功能「LINE Touch」登場！免掃碼直接點餐、珍奶日優惠同步開跑

全新感應裝置 LINE Touch 在台灣首次登場。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著行動支付服務逐漸普及，消費者在門市點餐的流程，也正悄悄改變，過去習慣打開相機掃描 QR Code，或在聊天列表中翻找點餐連結的情境，未來可能只需「碰一下」就能完成。

通訊平台LINE全新硬體感應裝置「LINE Touch」首度在台登場，主打透過NFC技術，讓使用者在手機解鎖狀態下靠近裝置，即可自動喚起對應的 LINE MINI App 服務頁面，省去下載App或掃描QR Code的步驟，將點餐流程進一步簡化。

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此次新功能選在「國際珍奶日」檔期率先試營運，LINE攜手點餐平台「你訂」與手搖飲品牌五桐號，於4月2 日至5月4日推出限定體驗活動，讓消費者在購買飲料的同時，實際感受「碰一下就點餐」的操作模式。

在實際應用上，消費者只要到雙北指定的五桐號門市，將已解鎖且具備NFC功能的手機靠近 LINE Touch 裝置，點餐頁面便會立即跳出，登入「你訂」會員後即可完成下單；也可透過 LINE 搜尋五桐號的 MINI App 先行線上預訂，到店直接取餐，省去排隊時間。整體流程從過去的「掃碼—開啟—等待」，縮短為單一步驟的感應操作，線上與線下體驗進一步整合。

此外，活動期間也同步推出促銷優惠，4月28日至30日開放限量「買一送一」兌換券，適用於指定品牌品項；4月28日至5月4日則推出第二杯6折優惠，消費者只需在結帳時輸入指定折扣碼即可享有折扣，合作品牌涵蓋多家手搖飲業者。

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