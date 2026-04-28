北車商場經營權爭議！「微風」提異議質疑程序不公 台鐵：依程序辦理中

台北車站商場人流大，經營權是兵家必爭之地。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕台北車站商場人流大，經營權是兵家必爭之地，台鐵公司今公告，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，次優申請人則為「微風廣場實業股份有限公司」，不過，在評選結果出爐前，投標名單、得標結果雙雙被提前洩漏，引發外界譁然，對此微風聲明表示，將依法提出異議並啟動後續程序；對此，台鐵僅表示，此案依程序辦理中，待擬具正式聲明，將盡快對外發布。

台北車站是首都交通樞紐，匯集台鐵、高鐵、捷運、機場捷運、國道與市區客運等運輸系統，每日逾60萬人次流動；微風集團經營台北車站商場多年，與台鐵公司合約將在今年7月24日到期。台鐵公司在今年1月15日公告招商，3月20日投標截止。契約期間15年，可優先續約8年，投資金額不低於新台幣7.65億元。據台鐵預估，台北車站年營業額達40億元左右，目標希望可以超過50億元。

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台北車站商場招標案今天出爐，台鐵公司今早表示，4月22日召開「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審委員會，辦理綜合評審作業，經8家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，次優申請人則為「微風廣場實業股份有限公司」。

台北車站商場招標案評選結果原定4月底公布，不料不僅在日前被提早洩漏投標名單，得標結果更在上週被提前外流，最終微風以一分之差輸給新光三越。對此，微風廣場今也發布聲明表示，評選過程中，已出現多項程序相關疑義，且就評審委員的資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實也待主管機關進一步說明，並強調，微風一向尊重評選制度，惟對於涉及程序正當性具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。

對此，台鐵內部人士僅表示，目前相關問題以「台鐵公司正式回應」為準。目前僅微風廣場提出異議。對於委員沒有完全出席是否影響結果，他也表示，依規定只要委員出席人數達二分之一以上，且外部委員多於內部委員，即符合法定程序，並無規定特定委員必須出席，評選結果仍具效力。

綜合評審結果採序位法，其中新光三越百貨股份有限公司序位合計值為23，評定為最優申請人；序位合計值次低有微風廣場實業股份有限公司及台灣捷爾東商業開發環球購物中心合作聯盟皆為24，內部人士說明，由於微風廣場獲得兩位委員評選第1，而台灣捷爾東商業開發環球購物中心合作聯盟僅獲得1位委員評選第1，以微風廣場實業股份有限公司序位1最多者為優先，評定為次優申請人。

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