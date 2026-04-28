檢舉洗產地有錢拿！可領罰鍰20％、單年上限180萬元

貿易署啟動修法，檢舉違規由獎狀改發現金。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕檢舉有錢可拿！為打擊「洗產地」違規行為，經濟部貿易署今（28）日預告修正「出進口人產地標示不實案件檢舉處理及獎勵辦法」，最大亮點是將原本僅發放獎狀或獎座，改為直接發放現金獎勵，檢舉人最高可分得實收罰鍰20%，1年上限達新台幣180萬元。

過去對檢舉人多以精神性獎勵為主，但貿易署說明，部分業者透過更換標示、重新包裝或簡單加工等手法，將進口貨品偽標為「台灣製」再出口的「洗產地」行為。貿易署為擴大查處違規行為，端出檢舉獎勵機制，盼吸引相關人士提供關鍵資訊。

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依據修正草案，未來凡檢舉產地標示不實案件並經查證屬實，將按實際收取罰鍰金額20%發給檢舉人獎金，但同一檢舉人每年領取上限為180萬元。

此外，新制也同步強化檢舉人保護機制，明定相關個資應嚴格保密，第五條第二項明定檢舉人的檢舉資料以密件保存，並禁止第三人閱覽 或抄錄，以保障檢舉人權益，可降低檢舉人身分曝光風險，透過「獎金＋保護」雙軌並進，可提升民眾檢舉意願，也對違規業者有更具威嚇力的監督網絡。

貿易署補充，此次修法依據貿易法第17條之1規定辦理，後續將蒐集各界意見後正式上路，盼藉由具體金錢誘因與制度保障，從源頭遏止不實產地標示，維護我國貿易秩序與國際信譽。

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