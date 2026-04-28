不服新光三越取得台北車站商場經營權，微風廣場正式提出異議。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕台鐵公司今日公告台北車站商場經營權開標結果出爐，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，次優申請人則為「微風廣場實業股份有限公司」，新光三越險勝現任經營者微風廣場，由於結果在上週提早外流，評選過程爆出諸多爭議，微風廣場決定採取行動，微風廣場表示，針對台鐵公告之甄審結果，已依法提出正式異議。

微風廣場指出，本案評選過程中，出現多項程序相關疑義，包括評選結果於正式公告前即在市場間流通，是否影響資訊一致性與程序公正性，另外，就評審委員之資格適格性及利益迴避程序是否確實依規範執行，相關事實亦有待主管機關進一步說明。此外，本案屬交通場站重大公共建設，唯一具工務專業背景之評審委員，竟未出席此一攸關重大公共建設之甄審會議，相關評審出席狀況及其對最終評分之影響，亦應一併對外清楚交代。台北車站為國家重要交通場站，其營運涉及公共利益、旅運品質及國門形象，此類案件之評選程序，應具備高度透明性與可受檢驗性，本案在異議程序尚未釐清之情況下即完成公告，相關程序是否影響救濟機制之實質效果，亦有必要進一步說明。

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微風廣場強調，一向尊重評選制度，惟對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序，呼籲相關單位就評選過程、評分形成及相關程序等外界關注事項妥善處理，審慎辦理本案相關事務，以確保本公司合法權益、公共利益與制度公信力。

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