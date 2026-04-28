一卡通iPASS MONEY 資安再升級！ 使用「2技術」用戶換機免解綁

一卡通公司今（28）日宣布旗下電子支付品牌 iPASS MONEY 正式導入「臺灣網路認證公司（TWCA）」電信驗證，門號核實與 SIM 卡高強度綁定，用戶換機免解綁。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應網路金融安全、實名制法規及防詐需求，一卡通公司今（28）日宣布旗下電子支付品牌 iPASS MONEY 正式導入「臺灣網路認證公司（TWCA）」的行動身分識別服務。此次升級針對「換裝置登入」的用戶，新增「門號資料核實」及「裝置確認」等2項高強度的電信驗證機制，讓用戶體驗無縫接軌的換機便利。

一卡通指出，過去iPASS MONEY 用戶在更換行動裝置登入「一卡通iPASS MONEY」APP 時，基於資安考量，系統一律會自動解綁「銀行帳戶」及「信用卡」等金融設定，導致換新機後，用戶都需重新綁定帳戶、信用卡。一卡通為解決此一不便，透過與 TWID 身分識別中心合作，將防詐陣線由傳統的數位驗證提升至「電信實體認證」。

請繼續往下閱讀...

一卡通此次導入TWCA 電信驗證機制，結合了兩項領先技術，第1是｢門號資料核實｣，透過電信端即時比對，核實用戶身分留存資料，從源頭杜絕不法分子利用人頭門號進行非法轉帳。第2是「裝置確認（Mobile ID）」，利用電信實體SIM卡進行高強度認證，將帳戶與行動裝置進行物理性綁定。當系統確認認證請求是由該實體SIM卡發出時，能有效防止詐騙集團透過假網頁騙取授權，防護層級更勝傳統的簡訊驗證碼（OTP）。

一卡通強調，未來用戶換裝置登入時，只要原SIM卡裝載於新裝置上，即可透過實體SIM卡直接向電信基地台送出身分核驗訊號進行「電信驗證」。一旦通過驗證，用戶無需解綁銀行帳戶與信用卡，金融設定將自動延續，大幅縮短換機後的設定時間，實現便利與安全的雙贏。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法