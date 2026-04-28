全球科技供應鏈 蕭美琴：台灣雖低調 但絕非配角

副總統蕭美琴出席全光網路智慧城市應用發佈會，聽取成果展示解說。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國家科學及技術委員會「主權AI-全光網路智慧城市應用發佈會暨第一屆AI IMPACT大南方成果展示」今天揭幕，副總統蕭美琴表示，全球科技供應鏈中，台灣過去雖然低調，但絕非配角，而是舉足輕重，政府也全力協助每個城市，在轉型、升級過程都能找到屬於自己的戰略位置。

蕭美琴指出，大南方新矽谷方案鏈結南部各科學園區與產業廊帶，面對AI全球變局挑戰，成為重要發動引擎。

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蕭美琴說，面對未來全球競爭，台灣不能只停留在硬體製造優勢，需進一步掌握關鍵技術、基礎設施與應用場域，政府也推動AI新十大建設，在既有產業基礎上佈局台灣下一階段競爭力，盼落實到百工百業，達到普及化目標，大家都能受惠。

蕭美琴也提到，全光網通訊具備低延遲高效率特點，更有潛力改善算力建設的電力消耗，以及能源使用效率，若能在南部地區透過全光網通訊驗證，可對全球提供新解決方案，且台灣與日本在此領域發展夥伴關係，成為在國際競爭中持續前進重要力量。

蕭美琴強調，AI新十大建設重要任務是回應社會與人民的需求，如同活動所展現的智慧交通、智慧醫療、遠距照護等成果，希望從大南方新矽谷開始，為民眾提供更有效率、更有溫度的解決方案。

活動在台南歸仁沙崙的資安暨智慧科技研發大樓與AI創新應用大樓登場，國科會主委吳誠文、市長黃偉哲，以及相關部會與產學研界等參與。

活動中安排趨勢論壇、產品與解決方案成果展示，以及商務媒合、各項智慧生活創新應用成果展推廣，展示階段性成果。

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