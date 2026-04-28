台灣高鐵斥資20.5億元打造新月台門 新竹站今日動工

台灣高鐵董事長史哲（左）、台灣松下電器董事長黃政成（右）出席「高鐵全線11站月台門工程開工祈福儀式」。（台灣高鐵提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣高鐵今日宣布，斥資20.5億元打造的高鐵全線11站月台門工程，今日正式動工，並在新竹站舉行開工祈福儀式。台灣高鐵董事長史哲表示，月台門的設置，是「高鐵2.0」中非常重要一環，不僅可以大幅提升旅客候車時的人身安全、優化候車秩序，也可同步防止物品掉落軌道，進一步保障營運安全。

台灣高鐵指出，為進一步確保旅客安全，同時因應運量增加帶來的候車人潮，將於各車站全面增設月台門，新月台門採半高、透明式設計，高度約120公分，可承受17級陣風與列車高速進出站時所引起的空氣壓力，新月台門全線預計2028年第一季完工。此項工程係委由台灣松下電器公司承作，工程總金額約20.5億元，自2025年起歷經多次測試改善後，今日正式動工。

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台灣高鐵表示，新月台門將以經常承受強風來襲的新竹站，以及月台為半圓弧式設計的板橋站為優先施工車站，並分階段推展至全線各站，第一階段為新竹站及板橋站，第二階段為台中站、桃園站、苗栗站、彰化站、雲林站、嘉義站及台南站共7站，南港、左營站將於2028年Q1完工。2026年第四季起新竹站及板橋站即可陸續完工啟用，預計2028年第一季完成全線月台門裝設。

台灣高鐵指出，新建置的月台門，將同步考量新世代列車N700ST與現行700T列車之車門位置差異，特別採「加寬型」門扇結構，確保系統具備高度運作彈性。更因應未來極端氣候，符合建築物耐震設計規範外，月台門結構設計通過17級強風測試，以確保在颱風等極端天氣下仍具備高度穩定性，系統設備亦通過國際功能安全（SIL）認證。月台門外觀頂部採用平整化設計，減少間隙，降低粉塵及水滴殘留，同時將緊急門燈號加長，方便旅客辨識；整體色系採用深灰搭配金屬原色，營造較為輕盈柔和的視覺感。

此外，配合全線月台門的動工，台北站既有之月台門也已完成改裝，同樣採用加寬型門扇，以因應日後N700ST與700T同時運轉之需求。台北站的月台門改裝，僅能利用深夜維修時間帶短短約3.5小時進行施工及測試，且需同時兼顧營運時間的列車正常運轉及旅客安全，工程難度甚高；所幸工程團隊最終克服各種限制，順利完成改裝工程。未來11站的月台門工程亦面臨同樣嚴峻的施工條件，但工程團隊都將秉持著嚴格的品質控管與安全標準，完成此一艱鉅的任務。

台灣高鐵通車營運即將邁入第20年，新世代列車N700ST亦將於今年7月出廠、明年下半年投入營運。

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