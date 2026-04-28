按兵不動！日銀維持政策利率0.75％不變

日本央行（日銀，BOJ）今（28日）決議將政策利率維持於0.75%不變。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕因預期伊朗戰爭推升能源供應面風險，日本央行（日銀，BOJ）今（28日）決議將政策利率（無擔保隔夜拆款利率）維持於0.75%不變，同時上調通膨預測。

綜合媒體報導，日銀今召開貨幣政策會議，貨幣委員會以6比3票數通過維持利率不變的決議，結果符合路透調查分析師預期。其中3名反對委員主張將利率上調至1%，認為中東局勢緊張已使通膨風險明顯偏向上行。

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同日，日銀也將2026財年的經濟成長預期從1%下調至0.5%，並將核心通膨預期從1.9%大幅上調至2.8%。

日銀指出，隨著中東衝突推升原油價格，日本經濟成長可能放緩，企業獲利與家庭實質所得將面臨壓力，主要反映在貿易條件惡化等因素，並警告油價上升預計將推高能源及商品價格，同時企業將加薪成本轉嫁至售價的趨勢仍在持續。

在日銀公布最新決議後，日圓對美元匯率一度升值逾0.4%，來到158.97。日銀總裁總裁植田和男（Kazuo Ueda）將於今下午舉行記者會，市場將從中尋找可能何時進一步收緊政策的線索。

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