「大直藏璽」公辦都更案再度招商 爭取百分百容獎估創逾百億價值

「大直藏璽」公辦都更案，預計興建地上16層、地下3層住宅大樓，預估可創造不動產價值逾120.09億元。（台北住都中心提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市大直基泰建設造成鄰損的南側基地「大直藏璽公辦都市更新案」，去年6月公告招商流標，台北市住宅及都市更新中心（住都中心）檢討後重新公告招商，住戶意願同意比例從92.08%提升至92.80%（129/139戶）。住都中心表示，基地位置優越，爭取基準容積100%的容積獎勵，更新後預計興建地上16層、地下3層住宅大樓，估可帶動民間投資約50.31億元，創造不動產價值逾120.09億元。

住都中心指出，「大直藏璽」位於大直街以北、大直街94巷1弄以南、大直街124巷以西及大直街94巷以東所圍的完整街廓範圍，總計139戶，基地面積約1324坪，部分區域屬2023年9月基泰大直事件發生時緊急預防性撤離的地區，後續經住戶意願整合後以公辦都更方式推動重建。

請繼續往下閱讀...

住都中心於2025年6月公告招商流標，經蒐集業界建議與了解市場環境變動，重新調整財務架構，並檢討基地地質條件及施工風險，同時持續辦理住戶溝通說明，住戶意願整合在首次公告招商時已達92.08%，這次招商進一步提升至92.80%（129/139戶）。

住都中心表示，「大直藏璽」鄰近捷運文湖線大直站及劍南路站，周邊文教空間豐富、生活機能完整。爭取基準容積100%的容積獎勵，並已完成耐震能力初評，適用防災型容積獎勵；更新後預計興建地上16層、地下3層住宅大樓，樓地板面積約1萬400坪，可帶動民間投資約50.31億元，創造不動產價值逾120.09億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法