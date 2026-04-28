外資腳底抹油落跑？新台幣急貶逾1角，貶回31.5字頭（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今早二度挑戰4萬點未果，市場追價力道轉趨保守，外資疑似腳底抹油，熱錢匯出下，拖累新台幣兌美元匯率盤中急貶逾1角，重返31.5元字頭。中午暫時收在31.561元、貶值9.4分，台北外匯經紀公司成交量為9.39億美元。

儘管台積電因短線漲幅過大遭證交所列為注意股，但早盤多頭仍試圖再度攻堅4萬點關卡。不過在高檔獲利了結賣壓浮現下，指數未能站穩，目前回落至約39680點附近，呈現高檔震盪整理格局。

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新台幣昨日雖收在31.467元，創近2個月新高，但外資在集中市場大舉賣超逾500億元，並於午後轉為匯出。今日持續消化外資前一日賣超動能下，新台幣以31.49元、貶值2.3分開出後，迅速跌破31.5元大關，盤中最低觸及31.578元。

主要亞幣走勢分歧。市場關注日本央行利率決策，日圓兌美元在上午10點後由貶轉升，回到159.1附近；人民幣離岸價小幅走貶，韓元則呈現震盪整理。

匯銀人士指出，相較台股近期漲勢凌厲，新台幣整體仍維持在31.3元至31.7元區間內波動。不過，外資昨日賣超金額偏大，後續動向是短線調節，抑或轉為一波獲利了結的匯出潮，仍有待觀察。

此外，本週進入「超級央行週」，在中東地緣政治風險未解下，市場普遍預期美、日、歐主要央行利率將按兵不動，但對通膨與戰事的最新評估，仍將牽動全球金融市場走勢。

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