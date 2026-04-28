美對台啟動301調查 卓榮泰：力保15％不疊加優惠 7月拚結果

行政院長卓榮泰（左）28日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，並與財政部長莊翠雲（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

〔記者羅國嘉／台北報導〕美國貿易代表署（USTR）近期針對「產能過剩」與「強迫勞動」議題，對包括台灣在內的多個經濟體啟動301條款調查。行政院長卓榮泰今於立法院備詢指出，美方將於4月28日及5月5日召開兩場公聽會，預計7月左右看能否達成最終結果。針對民進黨立委吳秉叡憂心衝擊汽車等產業，卓強調，政府首要目標是確保當初爭取到「15％且不疊加」的優惠待遇及單獨豁免項目，並承諾一旦有重大突破，將第一時間向產業與國人說明。

針對美方啟動301調查，卓榮泰今日赴立法院施政總質詢備詢指出，美方預計於4月28日針對「產能過剩」、5月5日針對「強迫勞動」展開公聽會，公聽會結束約一週內，若美方對我方提出意見，政府將依據事實加以說明，由於美方是對多個國家進行調查，估計最終結果將在7月左右看能不能有最終結果。

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吳秉叡表示，產業界面對調查最擔憂的是「不確定性」，以汽車業為例，消費者因期待關稅降低，是不是能買到便宜車，導致今年市場買氣遲緩。對此，卓榮泰說，政府最大目的是確定時間讓業者安心，並確保當初談判取得的15％稅率、不疊加優惠及國家單獨豁免項目。卓揆認為，回到原談判內容對台灣競爭力與產業保護最完整周到，目前部分單獨豁免品項尚未完全確定，正朝此方向努力。

吳秉叡質疑政府對社會的說明尚不充足，建議加強溝通。卓榮泰回應，在談判過程中，若有赴美實體會談，返台後均會清楚交代；至於視訊或公文往來雖較難即時公開，但一旦有重大突破，將優先舉行產業座談會進行「關懷之旅」說明。卓揆也允諾，會請談判團隊、經濟部等相關單位向立法院各委員會進行必要說明，相關需要機密的部分我們在共同來維護。

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