LTN經濟通》美國自顧不暇 法國藉機當歐盟老大？

今年初，法國總統馬克宏宣布，將擴大法國核武庫並誓言保護歐盟鄰國。（法新社）

馬克宏宣誓 將擴充核彈頭規模

〔財經頻道／綜合報導〕正當美國總統川普要求伊朗全面放棄核武計畫之際，歐洲的核戰略卻正出現反向變化。德媒指出，近期法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正式宣布，將擴充核彈頭規模，但為確保威懾效果及杜絕外界臆測，法國未來將不再公開核武庫的具體數據，並在特定情況下，法國將允許向盟國臨時部署其攜帶核武器的戰機。

據悉，美國在義大利、德國、荷蘭、比利時和土耳其這五個北約成員國部署核武器，但獨立擁有核武器的歐洲國家只有英國和法國。面對日益嚴峻的國際地緣政治威脅，馬克宏強調，「想要自由，就必須令人畏懼」。

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馬克宏這番談話選在法國核威懾核心「布列塔尼」（Brittany）的朗格島核潛艦基地發表演說，當眾宣佈包括德國、英國、荷蘭、波蘭、丹麥、瑞典、比利時和希臘等8個國家同意加入他所提出的，利用法國核武庫加強歐洲安全的「前沿威懾」計畫。同時，他並點名「德國將是這項努力的關鍵夥伴」。

不過，馬克宏重申，儘管法國加強與盟友合作，但將保有核武的最終決策權，不與他人分享。

法國國防政策的重大轉向，並不是突然想當歐洲老大，而是核威懾從「純國家防禦」走向「區域安全工具」，顯示在美國戰略承諾充滿不確定、俄烏戰爭長期化的背景下，逼得巴黎把過去偏「法國本位」的核戰略，往「歐洲維度」推進。同時，歐洲也被迫重新思考，在最後防線來臨，由誰來握住核按鈕。

法國核潛艇。（法新社）

法國是歐盟唯一擁有核武的國家

在英國脫歐後，法國是目前歐盟唯一擁有核武的國家，公開估計庫存約290枚彈頭，主力由4艘凱旋級戰略核潛艦與可攜帶ASMP-A空射核巡弋飛彈的飆風戰機構成。但自1992年以來，法國的核武庫規模沒有增加。根據法國憲法，總統是武裝部隊總司令，也是唯一有權決定是否使用核武器的人。

分析師指出，位於歐洲地區的英國，雖也是核武國，但前衛級（Vanguard-class）潛艦配備是美國洛克希德·馬丁公司製造的「三叉戟」II型（Trident D5）潛射彈道飛彈，發射與導航過程嚴重依賴美國的 GPS 和情報系統。

據悉，這些導彈也並非完全由英國所有，而是從美國一個共有導彈池（Pool）中租賃，而三叉戟導彈的維護、更換和技術支援由美國負責，維修後再運回英國。相較之下，法國從武器設計、生產到最終使用決定權，都牢牢掌握在該國總統手中，是歐洲內部唯一真正的「決策自主性」。

冷戰成分水嶺，法國自建核威懾，德國走向核共享。圖為德國萊茵金屬公司。（歐新社）

法國手上約擁有290枚核彈頭

分析人士認為，法國在美國對歐承諾存疑之際，重新確立其作為歐洲安全基石的指標，馬克宏的此次演說，被視為法國核武戰略的「重大里程碑」，而莫斯科當局也對該言論出現激烈反應，認為這是在挑釁威脅俄羅斯。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）《2025年年鑑》的數據，全球約1萬2241枚核彈頭，其中俄羅斯擁有的數量居冠、約為5459顆，美國約5177枚，美俄兩國合計約占全球9成，之後為中國約600枚，法國則約擁有290枚，為全球第四大核武國家。至於北約成員國的英國，擁有約225枚核彈頭。

專家指出，若拿法國與美國或俄羅斯硬比，量級根本不同，若與中國相比，也被明顯拉開，儘管核武庫不夠大到單挑世界，卻能夠改變歐洲，這是相當關鍵的一點。

簡單來說，目前英國事單一海基核威懾體系，且其戰略仍牢牢嵌在北約與美英體系裡；而法國則擁有海基與空基雙支柱，自1972年以來，始終保持至少有1艘核潛艇在巡邏，以確保具備隨時進行打擊的能力。

此外，法國也可從空中發射核武器，其戰鬥機可發射攜帶核彈頭的巡航導彈，官方射程約為500公里。在政治上，也始終維持相對獨立；因此，法國的角色比英國更敏感，也更像一張歐陸的保單。

據報導，法國每年花費約56億歐元來維護核武庫，這些核武的發射平台包括潛射和空射飛彈，每年約15%的國防預算都用於核武維護更新。專家認為，法國擁有的空射核武數量僅是美國的一小部分，倘若要升級核武系統，恐需長達10年的時間，才能將把核彈頭數量增加100枚。

法國彈藥廠。（法新社）

核保護傘背後的軍工算盤

市場認為，法國談核保護傘，不只是戰略姿態，背後也連著真金白銀。據報導，法國是全球前幾大的軍火出口國之一，從飛機、潛艦到飛彈，整套打包賣出，展現完整的軍工體系加高附加價值輸出。

據法媒《Le monde》於2025年3月引述SIPRI數據，法國約占全球軍火出口總量近10%，已超越俄羅斯的7.8%、僅次於美國43%，成為全球第二大武器出口國。

SIPRI表示，法國利用全球強勁的需求，透過出口來提振其軍事工業，2019年至2023年較前一個五年期成長約47%，顯示軍工產業已進入結構性擴張階段。分析指出，這段期間，法國武器出口的最大比例、約42%流向亞洲和大洋洲國家，另有34%流向中東國家，在歐洲以外地區銷售戰鬥機，最為成功。

法國2024年武器出口訂單接近歷史最高紀錄。根據法國武裝部隊部向議會提交的年度報告稱，法國2024年獲得的武器出口訂單價值216億歐元，高於2023年的82億歐元，這是法國武器和服務出口訂單金額第二高紀錄；其中3分之1來自歐洲，預計2025年出口價值約200億歐元的武器裝備。

法國武裝部隊部長卡特琳·沃特蘭表示，全球軍費開支仍在持續增長、尤其是在歐洲，2025年的軍備出口將是法國國防工業繼2022年和2024年之後，第三好的年度業績。她強調，沒有出口，就沒有可信的戰略自主性。這就是為什麼出口問題不是一個邊緣問題，而是我們國防體系的關鍵要素。

據報導，法國已訂購380億歐元的軍工新訂單，內容提到了新一代航空母艦 （PANG）、未來彈道導彈潛艇 （SNLE3G） 或M51核導彈的改進型。

分析師認為，「歐洲核保護傘」不是一句法國的外交口號，而是會帶動潛艦、飛彈、早期預警、空防與長程打擊體系整條產業鏈的長單需求。對法國而言，這既是安全戰略，也是軍工政策，也將牽動歐洲國防主權的金流重分配，而不是全部繼續流向美國體系。

現今，馬克宏所拋出的，不是只有核保護傘，而是「把歐洲安全焦慮，轉成法國戰略影響力與歐洲軍工投資」的新敘事與權力配置邏輯。

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