報稅捐款暗藏陷阱？7成民眾曾遇詐騙、認清「1關鍵」避開假公益

捐贈善款是民眾常見的節稅方式之一，然而在善意捐助時，也須留意不法分子冒用公益團體名義行騙。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕報稅季將至，公益捐款成為不少民眾節稅的重要選項，但伴隨而來的，卻是日益猖獗的詐騙風險。近年不法分子頻繁冒用公益團體名義，透過社群平台、電話甚至仿冒網站誘導捐款與蒐集個資，讓原本出於善意的行為，反而淪為詐騙目標。

為強化數位信任與防詐機制，TWNIC （財團法人台灣網路資訊中心）自2025年推出「org.tw數位信任升級計畫」，針對註冊「.org.tw」網域名稱的機構，免費提供「綠色域名認證」及「監控示警通知」兩大資安服務，協助公益團體、公協會等非營利組織（NPO）強化網站識別與驗證機制，提升整體數位安全與大眾對公益平台的信任度及公信力。

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事實上，詐騙已對公益生態造成衝擊。根據台灣公益團體自律聯盟調查，超過7成捐款人曾遭遇與捐款相關的詐騙，其中近3成因此停止捐款，另有2成降低捐款金額，顯示詐騙不僅侵害個人權益，也直接影響公益團體的募款能量與社會信任。

為降低民眾詐騙風險、強化公益團體信任程度，TWNIC推出「org.tw數位信任升級計畫」，全面強化非營利組織網站的安全防護機制。藉由協助NPO經過自主法人資格審核即可取得「綠色域名認證」，民眾可透過TWNIC官網首頁（twnic.tw）查詢網域名稱，辨識網站是否為合法註冊的非營利組織。自計畫啟動以來，已協助超過200家公益團體完成認證，提升整體辨識度與信任基礎。

除了認證機制，TWNIC亦建立主動防護網絡，針對約7500筆名稱進行近似字監控，透過每日檢測「.tw」網域註冊資料，一旦發現疑似仿冒或搶註行為，即時發送通知給原註冊單位，爭取應變時間；同時也串接網路釣魚通報機制，當接獲相關通報且涉及組織網域時，會主動通知機構進行確認與應對，降低詐騙風險擴散。

此外，TWNIC也提出「兩步驟防詐」原則，提醒民眾在行善同時守護自身權益。首先，捐款前應確認受贈單位官方網站是否為「.org.tw」結尾之網域，並查核其法人資格；其次，完成捐款後應持續留意交易紀錄與信用卡使用狀況，同時關注公益團體的資訊揭露，確保善款流向透明可追蹤。

隨著公益捐款需求升溫，數位平台的安全與可信度成為關鍵。TWNIC表示，未來也將持續推動非營利組織導入官方網域與相關驗證機制，結合監控服務強化防護能力，讓每一筆善款都能在更安全、可靠的環境中被妥善運用，真正發揮其社會價值。

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