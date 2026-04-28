羅伯特清崎警告下一波市場崩盤將至 籲投資人危機中尋機會

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告，市場可能迎來新一波重大修正，甚至不排除出現類似大蕭條等等級的經濟衰退。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（28日）發出警告，市場可能迎來新一波重大修正，甚至不排除出現類似大蕭條等級的經濟衰退。

羅伯特清崎今稍早在社交平台X發文表示，在即將到來的市場崩盤、甚至可能是大蕭條，投資人將面臨「被搞垮（FU’CD UP）」或「抓住機會（LU’CD UP）」不同結果。

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羅伯特清崎回顧過去市場波動指出，到目前為止，在1987年、2000年、2008年、2015年、2019年、2022年的市場修正中，他透過資產配置使自己財富增加，讓自己變得更富有，而不是更貧窮。同樣地，在即將到來的2026至2027年巨大崩盤中，他將延續相同策略，讓自己變得更富有，而不是更貧窮，並希望其他投資人亦能如此。

文章最後，羅伯特清崎表示，在市場崩盤、經濟衰退甚至蕭條時，優質資產會被低價出售，建議投資人應逢低布局，在資產打折時買入，讓自己變得更富有，並提醒投資人應避免在市場波動中被搞垮，要把握潛在投資機會。

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