北車商場經營權新光三越拿下！ 以「1分之差」險勝微風廣場

台北車站商場經營權評審結果，最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，以1分之差險勝次優「微風廣場實業股份有限公司」。（圖擷取自會議紀錄）

〔記者黃宜靜／台北報導〕台北車站商場人流大，經營權是兵家必爭之地，台鐵公司今公告，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，次優申請人則為「微風廣場實業股份有限公司」，根據會議記錄顯示，新光三越序位合計值23僅以1分之差，險勝微風廣場、台灣捷爾東商業開發股份有限公司24分，其中兩者間以微風廣場序位「1」最多者，因此評為次優申請人。

微風集團經營台北車站商場多年，與台鐵公司的合約將在今年7月24日到期。台鐵公司在今年1月15日公告招商，3月20日投標截止。該合約期間達15年、優先續約8年，投資金額不低於7.65億元。根據台鐵預估，台北車站年營業額達40億元左右，目標希望可以超過50億元。

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台鐵公司於今年4月22日召開「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審委員會，辦理綜合評審作業。

根據台鐵公告的會議紀錄，這次甄審委員共9人，其中外聘委員5人、內聘委員4人。當天會議出席委員共計8人（外聘委員5人、內聘委員3人）。公告期間曾於1月27日、3月9日分別辦理第1次及第2次變更及補充公告，修正幅度小及修正內容皆應不致影響投資者決策評估及備標作業，因此維持原公告截止時間，不予延長，截至3月20日共有9家申請人投標。

依據甄審作業須知規定，此案甄審作業程序採一次提送申請文件，分「資格審查」及「綜合評審」2階段辦理。該案於3月23日辦理資格審查，並通知待補正請人在3月27日前提送補正、補件資料，並於當天下午4點整辦理資格複審查。

通過審查結果共計8家，分別為新東陽股份有限公司、統一超商股份有限公司、潤泰創新國際股份有限公司、誠品生活股份有限公司、微風廣場實業股份有限公司、新光三越百貨股份有限公司、澎坊股份有限公司、台灣捷爾東商業開發股份有限公司。

綜合評審結果顯示，該案採序位法，8家申請人平均分數經出席委員過半數以上評審且達合格門檻甄審標準80分以上，其中新光三越百貨股份有限公司序位合計值為23，評定為最優申請人；序位合計值次低有微風廣場實業股份有限公司及台灣捷爾東商業開發環球購物中心合作聯盟皆為24，以微風廣場實業股份有限公司序位「1」最多者為優先，評定為次優申請人。

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