台灣「完全民主」入列前段班！全球民主指數排行揭曉

全球民主指數排行，台灣名列第15。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕經濟學人智庫（EIU）針對全球167個國家進行民主發展現況評比。結果顯示，挪威連續16年蟬聯全球最民主國家榜首；台灣排名第15名，居亞洲第2；亞洲第1為日本，全球排名第13名。

根據報告指出，過去1年間，全球近4分之3國家得分持平甚至進步，整體指數更微幅上揚0.02分，創下2012年以來的最大進步。

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報告針對全球167個國家進行民主發展現況評比，並分為4類：完全民主、瑕疵民主、混合政體和權威政體主要依據選舉程序、公民自由、政府運作、政治參與和政治文化等五大指標評分，挪威仍然是世界上最民主國家，並且霸榜了16年之久；紐西蘭緊追在後、丹麥則排名第3。

冰島、芬蘭分別位居第4名與第5名，6至10名國家則為瑞典、愛爾蘭、瑞士、加拿大、盧森堡。

台灣排名在第15名，被列為「完全民主」，是亞洲第2名。鄰近國家部分，日本排名第13名，為亞洲第1，被歸類在「完全民主」；南韓則排名第32名，被列為「瑕疵民主」；中國則排名在第142名，被列為「權威政體」。

根據《BusinessWorld》報導，這篇報告顯示，亞洲和大洋洲在2025年的平均得分為5.27，低於前1年的5.31，連續第6年下降。EIU指出，南亞和東南亞是該地區民主壓力的主要來源，政治參與的提高，與政府權力製衡的削弱，以及公民自由的減少同時發生，造成了結構性失衡，並繼續阻礙民主發展。

此外，報告特別指出美國是其中最突出的負面案例其得分下降0.2分至7.65分，在全球排名中下滑6位至第34位，跌入「瑕疵民主國家」行列。重新劃分選區邊界的行動、動用軍隊鎮壓抗議，以及持續的政治兩極化，都拖累了美國的評分。

此外，「政府效率部門」（Department of Government Efficiency）的設立也干擾了政府運作，而限制媒體的企圖則衝擊了公民自由。報告點出，全球民主長期下滑的趨勢或許正在略微趨緩，但在美國，這種下滑並未停止。

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