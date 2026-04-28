新光三越取得台北車站商場經營權！微風廣場痛失金雞母

新光三越取得台北車站商場經營權（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕台北車站商場經營權開標結果今日正式出爐，台鐵公司今公告，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，次優申請人則為「微風廣場實業股份有限公司」，由於結果在上週提早外流，引發論戰，甚至有業者想要提出告訴，今日台鐵正式宣布最優申請人為新光三越，新光三越深耕台北車站商圈33年，未來將藉由台北車站商場串連對面的新光三越站前店，重振台北車站商圈，恢復往日榮景。

新光三越此次順利得標，成功點在於訴求將台北車站重新定位為城市國門新門戶，並以展現台灣藝術人文等規劃獲得高分，包括長廊博物館、垂直電梯、台式屋台、免稅取貨點等，除了契合台灣消費者需求，也將提升國際觀光客印象。

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台北車站被視為「天下第一站」，每日人流逾60萬人次，為全台唯一有台鐵、高鐵、台北捷運和機場捷運「四鐵共構」的交通樞紐，加上「台北雙星大樓」明年將完工，有望進一步創造新的人潮，20年前微風廣場得標接手台北車站商場，由微風廣場已故董事長廖偉志讓其搖身一變成為極具「食尚」風格的車站商場，為台北車站商場帶來前所未有的新氣象，年營收曾高達30億元，傲視全台車站。

微風廣場用經營Fashion（時尚）方式來經營餐飲，打造「食尚」全新風格，把美食的檔次往上提升，在當年微風廣場對美食餐飲的成功操作可說是業界翹楚，微風廣場徹底改造台北車站商場，年營收高峰期曾達30億元，讓大家看到台北車站商場的含金量，因此，此次招標，吸引新光三越、統一集團、澎坊免稅商店、JR東日本、潤泰、新東陽、誠品搶標，陣容之大創下紀錄。

微風廣場此次小輸給新光三越飲恨，失去台北車站商場金雞母，對微風廣場營運恐造成不小壓力。

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