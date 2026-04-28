還沒上車？德銀喊金價上看8000美元 關鍵底氣是「它」

德銀喊金價上看8000美元，只要新興市興央行將黃金儲備佔比的目標設定為40％。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受到央行出脫黃金，及美伊戰爭衝擊，金價拉回整理，週二黃金現貨每盎司回落到4700美元之下，不過，德銀表示，隨著各國央行將黃金在儲備資產中的比重不斷提高，只要新興市興央行將黃金儲備佔比的目標設定為40%，那麼未來5年金價就可能達到每盎司8000美元。

外媒報導，德銀策略師薩奇德瓦（Mallika Sachdeva）在週一發佈的1份報告中指出，由於貨幣政策制定者需要尋求對沖地緣政治動盪的工具，黃金在全球央行儲備中的佔比已從1990年代的約10%上升至如今的30%。與此同時，美元在外國央行儲備中的佔比已從60%以上下降至40%。

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薩奇德瓦表示，美元與黃金在儲備中的佔比差距現在僅有10個百分點，這一點極其值得關注。

薩奇德瓦認為，各國央行似乎正在逆轉1990年代的趨勢，當時它們將資產配置從黃金轉向美元。不過，他也承認，黃金在央行儲備中佔比上升的部分，約有80%是由於金價本身的上漲而非新增購買。去年，黃金錄得了自1979年以來的最強年度漲幅，頗具諷刺意味的是，那一年正是伊朗革命發生之年。過去12個月裡，金價已累計上漲超過40%。

但薩奇德瓦指出，各國央行的購買行為仍然在儲備持有量的增長中佔據了重要部位，而且往往是央行的買入推動了金價走高，因此，購買量與價格之間存在內生關聯，兩者共同推動了黃金佔比的上升。

黃金長期以來一直被投資者視為全球衝突時期尋求安全的避險資產。自2022年以來，這一屬性不斷將投資者推向黃金，先是俄烏衝突，隨後是美國和以色列對伊朗發動打擊。

薩奇德瓦表示，金價下一步的走向，部分取決於新興經濟體央行最終將持有多少黃金和美元。德銀對國際貨幣基金組織（IMF）數據的分析顯示，自全球金融危機以來，各國央行的黃金購買全部來自新興市場央行。

薩奇德瓦進一步表示，即使新興市場的外匯儲備總額下降到5兆美元，但只要它們將黃金儲備佔比的目標設定為40%，那麼未來5年金價就可能達到8000美元，這一水平較當前金價高出約70%。

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